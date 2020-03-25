三大运营商的2019：市场竞争激烈，5G成破局希望

近日，三大运营商发布2019年财报，2019年受提速降费、市场饱和、激烈市场竞争以及4G流量红利逐步消退的严峻挑战，中国通信行业步入“阵痛期”，收入增长乏力。

因此，5G被称为破局的希望，开始成为新的竞争前沿阵地，运营商迫不及待将竞争向5G转移。

收入增长乏力 “阵痛期”来临

在收入上，2019年中国移动营收7459亿元，增长1.2%；中国电信3757亿元，同比下降0.4%；中国联通营收2644亿元，同比上升0.3%。

在盈利上，中国移动净利润1066亿元，下降9.5%；中国电信净利润205亿，同比下滑3.3%；中国联通净利润113亿元，同比增长11.1%。

统计数据显示：2019年三大运营商营收增长乏力，中国移动营收增长率仅为个位数、联通仅为0.3、中国电信则出现下降。而在盈利上，中国移动和中国电信都同比下降，只有中国联通增长。

移动用户和固网宽带存量空间不断缩小

在移动用户方面，2019年中国移动移动用户依旧遥遥领先，比电信联通总和还要多。

2019年中国移动移动用户净增2521万户，达到9.50亿户，移动ARPU为49.1元，保持行业领先；中国电信移动用户约为3.36亿户，跃居国内行业第二位，全年移动用户净增近3257万户，4G用户渗透率达到83.8%，继续保持行业领先；中国联通移动用户净增344万户，总数达到3.18亿户，其中4G用户净增3384万户，总数达到2.54亿户，占移动出账用户比例达到80%，同比提升10%。

在固网宽带方面，中国移动固网宽带用户达到1.72亿户，同比增长17.1%，用户数居第一位，家庭宽带综合ARPU达到35.3元。另外，“魔百和”用户达到1.22亿户，渗透率达到70.9%。

中国电信固网宽带用户达到1.53亿户，净增734万户，位居第二。其中，宽带用户三重打包融合率达到64%，IPTV 用户达到1.13亿户，全屋Wi-Fi、天翼看家和家庭云等智慧家庭应用日趋丰富，价值贡献逐步显现，宽带用户综合ARPU为42.6 元。

而中国联通固网宽带用户净增260万户，总数达到8348万户，视频业务在固网宽带用户中的渗透率超过50%、融合业务在固网宽带用户中的渗透率达到59%，同比提升8%。

在“北联通南电信”的格局中，中国移动硬是闯出一片天，并牢牢握住第一宝座，且宽带综合ARPU不断提升。而中国联通与中国移动在固网宽带用户数上的差距越来越大、快要接近1亿，眼看存量市场越来越小，中国联通想要赶超的难度也越来越大。

因此，千兆宽带和智慧家庭成为新一轮的竞争点，同时，广电也在改革，进入固网宽带市场，宽带电视的试点也释放了竞争信号。未来，运营商在宽带和智慧家庭领域的竞争也会步步维艰。

5G投资：2020年预计共1803亿

今年是国内5G规模建设年，因此三大运营商2020年在5G上的投资比去年大幅提高，约1803亿元，占年度预算一半以上。

据悉，2019年中国移动资本开支为1659亿元，其中5G相关投资为240亿元。2020年资本开支预算为1798亿元，其中5G相关投资计划约1000亿元。

中国电信透露2019年5G投资93亿元，预计2020年资本开支约850亿元，其中5G资本开支约453亿元，占总资本开支的55.3%。

2019年中国联通5G资本开支约79亿元，实现可用5G基站规模超过6万个，2020年资本开支约700亿，其中5G开支约350亿，主要用于三个方面：与电信高效建设5G网络；对于有良好模式的2B需求，按需滚动安排；完善LTE900底层网，原则上停止其他4G及非生产急需的建设。

5G基站：目标不变

突如其来的疫情打乱了并拖慢了5G建设节奏，随着疫情得到控制，三大运营商都调整进度。

中国移动表示力争2020年底5G基站数达到30万，确保在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。最新数据显示，截至今年2月底，中国移动5G基站数已经超过8万个。同时，中国移动也定下了2020年CHBN“四轮”发展具体目标，其中5G套餐客户净增7000万户。

中国电信表示，将与中国联通力争三季度完成新增共建共享5G基站25万站，覆盖全国所有地市，并力争在年底前完成30万个5G基站建设的目标，其中中国电信预计建设14万站，同时推动SA成为网络部署的目标架构。

目前中国电信已经启动5G核心网新建工程主设备集采，以及5G SA主设备集中资格预审。

中国联通与中国电信去年开启共建共享5G网络，目前双方已累计开通共享5G基站5万个，共同节省投资成本约100亿元。中国联通可用5G基站规模超过6万个，支撑5G服务从试验初步迈向商用。2020上半年中国联通与中国电信力争完成47个地市、10万基站的建设任务，三季度力争完成全国25万基站建设，较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。

3月10日，中国电信和中国联通发布“2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购项目集中资格预审公告”，集采的预估规模为25万站。

共建共享：电信联通合作继续 移动暂未明确

5G建设上共建共享已经成为共识，况且电信和联通已经开了头，至于中国移动“选择谁、如何合作”成为业界关注的焦点。关于中国移动将与中国广电合作共建共享5G，中国移动董事长杨杰近日回应称正在沟通商谈中。

当然，电信联通会继续保持合作共建共享，目前来看双方已节省约100亿的成本，预计合作有助节省40%以上的投资。

未来双方还将积极加强4G室分、机房、光纤、管线等领域的全方位共建共享。

不过，昨日中国电信董事长柯瑞文表示：合作对两家运营商及客户均有利，同时也不局限只跟中国联通合作。