鹅厂入局，推出腾讯会议国际版 VooV Meeting 与微软等竞争

IT之家3月22日消息 据网友反馈，日前腾讯已在海外推出腾讯会议的国际版VooV Meeting，意在与Zoom和微软的Teams等竞争。

国内情况得到极大改善的同时，海外疫情却日益严重，远程办公也在全球掀起热潮，远程协作和远程会议软件似乎又迎来了另一个“风口”，国内用户多用钉钉或企业微信、微信会议等应用，而国外用户则更多依赖Zoom和微软的Teams等。IT之家获悉，近日腾讯会议推出的国际版在全球100多个国家和地区上线，目前可在Google Play商店或苹果App Store搜索下载。

以下为应用介绍：

与国内版相同腾讯会议国际版同样提供多达300人的在线会议 , 通过服务端优化为所有用户提供安全流畅的体验。 腾讯表示接下来该公司将继续优化腾讯会议系统，让全球所有用户都可能更加便捷的发起基于云的高清会议服务。 竞争对手方面目前腾讯会议国际版主要与Zoom和Microsoft Teams竞争 , 后两者均为国际流行的远程会议工具。

主要功能：