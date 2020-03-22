鹅厂入局，推出腾讯会议国际版 VooV Meeting 与微软等竞争

IT之家3月22日消息 据网友反馈，日前腾讯已在海外推出腾讯会议的国际版VooV Meeting，意在与Zoom和微软的Teams等竞争。
国内情况得到极大改善的同时，海外疫情却日益严重，远程办公也在全球掀起热潮，远程协作和远程会议软件似乎又迎来了另一个“风口”，国内用户多用钉钉或企业微信、微信会议等应用，而国外用户则更多依赖Zoom和微软的Teams等。IT之家获悉，近日腾讯会议推出的国际版在全球100多个国家和地区上线，目前可在Google Play商店或苹果App Store搜索下载。
以下为应用介绍：
与国内版相同腾讯会议国际版同样提供多达300人的在线会议 , 通过服务端优化为所有用户提供安全流畅的体验。
腾讯表示接下来该公司将继续优化腾讯会议系统，让全球所有用户都可能更加便捷的发起基于云的高清会议服务。
竞争对手方面目前腾讯会议国际版主要与Zoom和Microsoft Teams竞争 , 后两者均为国际流行的远程会议工具。
主要功能：
1.让用户可以轻松地发起远程会议、参与远程会议或安排远程会议，同时支持使用腾讯文档进行远程会议协作等。
2.用户可以使用腾讯会议便捷分享自己的屏幕给所有参会者，可用来演示幻灯片或者向与会者分享屏幕部分内容。
3.为主持人或会议管理员提供丰富的控制功能，例如开启特定用户的麦克风、禁用麦克风或者设置其他特定权限。
4.当然为满足用户的需求腾讯会议支持高清视频传输，同时还内置自动美化系统以及多种滤镜提高参会者的形象。
5.腾讯会议国际版内置多种优化方案智能消除环境中的噪音和键盘敲击声音防止干扰用户，同时可完美还原人声。
6.最后腾讯会议国际版依靠腾讯云服务在全球提供高可用性、提供惊人的音频和视频质量、具有领先的安全保护。