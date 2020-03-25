疫情严峻，欧空局四大航天任务“待机”

3月25日消息，据国外媒体报道，受新型冠状病毒蔓延影响，欧洲航天局(European Space Agency)计划减少可进入其德国主控中心的人数，旗下四项太空探测任务也均进行了“安全配置”。据欧洲航天局称，这些航天器上的仪器将被关闭，未来一段时间在太空中将“基本上处于无人值守”状态。

其中两项任务是围绕火星运行的ExoMars微量气体轨道器和“火星快车”探测器。而一项名为“Cluster”的任务也进入“安全配置”，该任务通过目前在地球轨道上运行的四艘太空探测器研究太阳粒子如何与地球磁场相互作用。除此之外，今年2月欧洲航天局刚刚启动了研究太阳两极的太阳轨道飞行器(Solar Orbiter)任务，相关仪器也被降功率运行。

在过去的两周里，大多数欧洲航天局雇员都在家中工作。但位于德国达姆施塔特的欧洲太空运营中心现场工作的一名员工被检测出新型冠状病毒阳性，致使欧洲航天局决定加强对该中心的限制。

欧洲航天局认为，这些航天器都处在稳定轨道上，在新的配置下将是安全的。欧洲航天局业务主管罗尔夫·丹辛(Rolf Densing)表示：“这些探测器可以在与地面有限或没有交互的情况下安全长时间运行，例如当探测器位于太阳背后时，数周内不可能与地面取得无线电联系。”“我们确信，在地面控制非常有限的情况下，太空探测任务可以安全地在这种运作模式下维持数月。”

与此同时，留在任务控制中心的人员将集中精力维护其他航天器，包括水星探测器BepiColombo。该航天器计划在4月飞越地球，欧洲航天局表示，只有“非常少的工程师”将在现场执行此次机动。他们在工作时彼此也会保持适当的距离。

这并不是欧洲第一次因为新型冠状病毒蔓延而导致航天任务延误或中断。欧洲航天局的罗莎琳·富兰克林火星探测器(Rosalind Franklin Mars rover)发射被推迟到2022年。位于法属圭亚那的欧洲主要发射中心已经无限期暂停发射，直到疫情平息。