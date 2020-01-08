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柔宇科技发布“柔树”：悬挂近一千片全柔性屏 “树叶”

2020/1/8 10:05:11来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

柔宇科技于CES 2020发布“柔性星球”全系列新品，其中包括柔宇全球首棵柔性屏科技树“柔树”、全新发布的RoWrite 2（柔记2）、与Cleer品牌联合发布的Mirage柔屏智能音箱等“柔性+”系列产品。

柔宇科技在其展台展示了柔树、RoWrite 2（柔记2）、Mirage柔屏智能音箱、Royole第三代驾驶舱HMI系统、新款时尚手包与服饰等产品。其中包括由近一千片全柔性屏“树叶”组成的“柔树”。

全新升级的RoWrite 2（柔记2）采用全柔性传感技术，可及时感应用户需求，实现智能唤醒与休眠。

Mirage柔屏智能音箱搭载AMOLED触摸显示屏与远场语音识别技术，是柔宇科技与Cleer品牌联合发布的一款“柔性+智能家居”产品，音箱正面搭载一块约8英寸的柔宇自主研发生产的全柔性显示屏，可以大角度显示文字、图片和视频等信息，为用户提供大屏广角的视觉效果和沉浸式的音效体验。

Royole第三代驾驶舱HMI系统，是以驾驶员为中心、动态弯曲的驾驶显示系统，可以让驾驶员在眼不离路、手不离轮的行驶状态下，轻松直观地获取车辆、道路与导航信息。作为新一代弹性触控，HMI系统可以适应多样的驾驶舱空间变化，也支持多种材质和形态。

图：柔宇柔性屏时尚服饰

图：柔宇柔性屏时尚手袋

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关键词：柔性屏柔宇CES2020

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