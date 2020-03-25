世卫组织联合微软、微信及其他科技公司举办冠状病毒黑客马拉松

IT之家3月25日消息 据外媒CNBC报道，世界卫生组织（WHO）与Facebook、微软、微信和其他几家科技公司合作举办了一场黑客马拉松，以推动软件开发，应对与冠状病毒大流行有关的挑战。

“Build for COVID 19”黑客马拉松于周二宣布，并将于周四开始接受项目提交。

（2019 Hackathon - Photo by Randy and Jackie Smith）

除了Facebook、微软和微信，Twitter、TikTok、Pinterest、Slack和Giphy也参与其中。这些科技公司“将在整个提交期间共享资源，为参与者提供支持。”

黑客马拉松活动鼓励软件开发人员围绕健康、弱势群体、企业、社区、教育和娱乐等主题开发项目。提交项目的截止日期是星期一。黑客马拉松将于4月3日公布顶级项目。

黑客马拉松官方称：

考虑到目前社区内所经历的隔离，我们希望创建一个在线空间，让开发人员可以在那里构思、试验和构建软件解决方案，以帮助解决这场危机。

IT之家获悉，黑客马拉松概念源自美国，随着智能手机风行，黑客马拉松逐渐成为插件开发的主要形式：一群高手云集一堂，几十个小时里开发出一款插件，做完当场交作品，是“世界上最酷的开发者狂欢”。

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