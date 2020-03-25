5 月起，微软全面暂停 Win10 可选更新补丁推送

IT之家3月25日消息 由于最近在全世界多个地区新冠病毒爆发，微软正在暂停Windows 10的可选累积更新（非安全补丁）。大多数人每个月必须安装一次Windows 10更新，然后通常将其作为Microsoft年度功能更新的一部分。

在“Windows即服务”时代，功能或改进更新大约每六个月发布一次。微软在每个月第二个星期二发布所有受支持的Windows 10版本安全更新。

微软还发布了可选更新补丁，称为C和D，其中第三周为C，第四周为D。这些可选更新是与非安全性改进和修补程序一起发布的，这些修补程序也与“每月星期二补丁”更新捆绑在一起。实际上，目前正在向消费者推出新的可选更新KB4541335补丁，升级到Windows 10 Build 18363.752版本。

今天，微软宣布将暂停Windows 10可选更新的发布，以提高新冠病毒爆发期间Windows Update的质量。作为对社会承诺的一部分，微软将在2020年5月开始暂停可选更新，但每月的“星期二补丁”安全更新将保持不变。

微软解释称：“我们一直在评估公共卫生状况，我们知道这正在影响我们的客户。”IT之家获知，在接下来的几个月中，微软计划优先考虑安全修复和改进。

Windows 10可选更新

此更改适用于消费者和企业的所有受支持的Windows 10版本。

由于最近发生的新冠病毒爆发问题，世界各地宣布了长达数周的封闭期，许多人在家工作，而其他人则在Windows上观看娱乐内容。换句话说，人们越来越依赖于PC，互联网使用也大大增加。

在许多国家/地区，政府官员和卫生工作者还在使用微软的Windows 10操作系统。

微软表示，它将继续发布Patch Tuesday强制性安全更新，它们仍将自动安装。

微软希望暂停非安全性的Windows 10更新，将为客户提供保护并提高工作效率。