微软 Win10 版本 1909 Build 18363.752 正式推送

IT之家3月25日消息 微软Windows 10系统的2020年3月可选的累积更新KB4541335现在可用于1903和1909版本PC上。

在每个月第二个星期二（本月是3月11日）发布的Windows 10更新补丁将自动下载并后台安装在后台。但是，除非你检查更新并手动触发安装过程，否则不会自动安装第三或第四周发布的可选更新补丁。3月25日是第四周的可选补丁。

安装KB4541335补丁后将Windows 10版本1909的PC升级到Windows 10 Build 18363.752，而Windows 10版本1903的PC则获得Build 18362.752。如果你已经下载了更新，但又不想立即安装，则可以为指定活动时间延后。

值得IT之家网友注意的是，Windows 10 Build 18363.752的下载包大小超过400MB，此补丁中包含的所有修补程序将在4月的补丁星期二更新中发布给消费者用户。该更新当前在Windows Update中列为可用，你必须单击“下载并安装”按钮才能开始安装。

Windows 10 KB4541335（内部版本18363.752）更新内容：

此可选的Windows 10累积更新带有一长串改进和修补程序。例如，微软表示已经解决如果从Win32平台转换UWP应用程序会出现误导性错误消息的问题。

对于流媒体视频用户，微软进行了一项更改，以解决Netflix等应用中的性能问题，含有内容受数字版权管理（DRM）保护。

文件资源管理器也正在更新，修正了一个错误，该错误会导致使用漫游配置文件时文件资源管理器崩溃。解决了“开始”菜单的搜索框无法在没有本地配置文件的PC上返回结果的问题。

最近，一些用户报告称，你的手机（Your Phone）会使某些设备上的音频静音。通过今天的可选更新，微软已部署了一个漏洞修复程序，此前该漏洞可在安装你的手机应用程序后阻止静音按钮起作用。