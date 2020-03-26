疫情之下，SpaceX开始生产洗手液和防护面罩

3月26日消息，据国外媒体报道，内部备忘录显示，为帮助抗击新型冠状病毒疫情，太空探索技术公司SpaceX正在自行生产洗手液和防护面罩，并计划将这些材料捐赠给医院等有需要的地方。该公司还计划在位于加州霍桑的总部举办一次自愿献血活动，并考虑在SpaceX的其他办公地和工厂开展献血活动。

这封发给SpaceX员工的电子邮件称，该公司设备、材料工程和健康安全团队自制的洗手液“符合美国疾病控制与预防中心的指导方针，可以有效杀死新型冠状病毒”。防护面罩则是由制造宇航服和宇航员装备的公司团队制造的。邮件显示，迄今为止，工程师们已经利用周末时间制作了75个防护面罩，并把它们捐给了洛杉矶Cedars-Sinai医疗中心。该团队还向那里的医务人员捐赠了100套杜邦特卫强材质的工作服。Cedars-Sinai医疗中心和SpaceX公司都没有立即回应关于捐赠的评论。

备忘录还提到SpaceX公司在新型冠状病毒蔓延期间帮助自家员工的方法。例如，SpaceX办公地的所有食品销售点都将食品价格降低一半，公司现在允许小时工通过扫描他们的徽章来记录工作时间，不再使用指纹扫描仪打卡上下班。

这份备忘录显示，SpaceX公司正在对医疗工作者和其他身处疫情危机中的人开展支持。然而就在几周前，公司首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)还对疫情轻描淡写。起初，马斯克说对新型冠状病毒产生恐慌是愚蠢的，并一再试图淡化美国疫情的严重性，他在一封电子邮件中告诉员工，他们死于车祸的可能性要比死于病毒更大。现在SpaceX公司的两名员工新型冠状病毒检测呈阳性，另有12人正在隔离。据报道，公司内部学校的员工对自己安全表示担忧，因为在疫情期间他们还要正常上班。

在那之后的几周里，马斯克提出要利用旗下公司来帮助病人和那些抗击疫情的人。马斯克执掌的另一家公司特斯拉最近采购了1000台呼吸机，并把它们捐给了加利福尼亚州。特斯拉还向华盛顿大学医疗中心送了多达5万个N95医用口罩。与此同时，由于更多的患者需要呼吸机，特斯拉正与医疗设备公司美敦力(Medtronic)合作生产呼吸机，以帮助医院应对设备短缺。马斯克在Twitter上表示，特斯拉位于纽约的超级工厂将“尽快”开放，帮助纽约州生产呼吸机。

由于当前疫情蔓延导致美国医疗体系紧张不堪，福特、通用汽车、苹果和Facebook等其它公司也在通过捐赠或制造急需的医疗用品来帮助美国医疗机构。