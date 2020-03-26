高通发布两款全新耳机芯片：支持主动降噪和语音助手

IT之家3月26日消息 据The Verge报道，高通公司宣布推出两款专为无线耳机设计的新型蓝牙芯片——QCC514x和QCC304x SoC。

这两款芯片组都将支持高通公司的TrueWireless镜像技术，以实现更可靠的连接，同时还集成了专用硬件，可以实现混合主动降噪技术，且支持语音助手。

IT之家了解到，高通的TrueWireless镜像技术是通过一只耳机与手机链接，并将其镜像给另一只耳机，这在理论上减少了所需的同步数据，从而提高可靠性，如果用户取下主耳机，那么该系统还可以无缝切换到副耳机上，可以让无线耳机更像一副耳机，而非2个单独链接在手机上的耳机。

另一项主要功能是高通的混合式ANC技术，芯片集成了主动降噪技术，换句话说采用这些芯片的廉价无线耳机产品也可以拥有主动降噪功能。

此外高通还表示，两颗芯片的能效比更高，可以带来更长的续航时间（即使在开启降噪功能下）。

QCC514x和QCC304x SoC之间的主要区别在于语音助理集成方面，QCC514x支持唤醒词唤醒语音助手，QCC304x只提供按键唤醒。

这两款新型芯片有望将一些只有在高端耳机上的功能下放到廉价耳机中，这是一个令人兴奋的前景。