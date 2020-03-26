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微信安卓版 7.0.13 开发更新内容：小程序 v8 引擎升级，修复折叠屏问题

2020/3/26 9:50:17来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月26日消息 3月25日，腾讯微信发布最新的安卓内测版7.0.13更新，带来了暗黑模式支持。更新内容为可跟随系统的设置，切换为深色模式。IT之家还带来了微信安卓版暗黑模式上手体验。另外在微信开发方面，带来了小程序、小游戏的v8 引擎升级，异步JS接口调用优化，修复折叠屏上小程序打不开的问题。

下面是微信安卓7.0.13开发方面的更新内容

小程序

  • v8 引擎升级，关注业务逻辑运行正确性；

  • 异步JS接口调用优化，关注接口调用以及回包正确性；

  • 修复折叠屏上小程序打不开的问题；

  • 代码包下载优化；

  • 蓝牙若干修改。关注相关蓝牙接口是否正常；

  • 横屏下NavigationBar高度修改。关注下横竖屏下NavigationBar是否会异常。

小游戏

  • v8 引擎升级，关注业务逻辑运行正确性；

  • 异步JS接口调用优化，关注接口调用以及回包正确性；

  • 启动优化，关注启动流程是否有黑白屏现象，重点使用关注插件小游戏；

  • 小游戏coverview insert接口重构，关注在小游戏上的影响，尤其是video播放；

  • setTimer/setInterval/clearTimer/clearInterval 接口实现优化，关注timer相关接口调用；

  • Fix插件小游戏远程调试无法打开的Bug。

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关键词：微信小程序腾讯

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