微信安卓版 7.0.13 开发更新内容：小程序 v8 引擎升级，修复折叠屏问题

IT之家3月26日消息 3月25日，腾讯微信发布最新的安卓内测版7.0.13更新，带来了暗黑模式支持。更新内容为可跟随系统的设置，切换为深色模式。IT之家还带来了微信安卓版暗黑模式上手体验。另外在微信开发方面，带来了小程序、小游戏的v8 引擎升级，异步JS接口调用优化，修复折叠屏上小程序打不开的问题。
下面是微信安卓7.0.13开发方面的更新内容
小程序
v8 引擎升级，关注业务逻辑运行正确性；
异步JS接口调用优化，关注接口调用以及回包正确性；
修复折叠屏上小程序打不开的问题；
代码包下载优化；
蓝牙若干修改。关注相关蓝牙接口是否正常；
横屏下NavigationBar高度修改。关注下横竖屏下NavigationBar是否会异常。
小游戏
v8 引擎升级，关注业务逻辑运行正确性；
异步JS接口调用优化，关注接口调用以及回包正确性；
启动优化，关注启动流程是否有黑白屏现象，重点使用关注插件小游戏；
小游戏coverview insert接口重构，关注在小游戏上的影响，尤其是video播放；
setTimer/setInterval/clearTimer/clearInterval 接口实现优化，关注timer相关接口调用；
Fix插件小游戏远程调试无法打开的Bug。