微信安卓版 7.0.13 内测版暗黑模式上手体验

IT之家3月25日消息 今天，腾讯微信发布最新的安卓内测版7.0.13更新下载，带来了暗黑模式支持。更新内容为可跟随系统的设置，切换为深色模式。



3月22日，微信 iOS版 迎来了 7.0.12 更新，正式加入对深色模式的支持。 微信 7.0.12 更新日志显示可跟随系统的设置，切换为深色模式。这次微信安卓版 7.0.13内测版全部支持了暗黑模式。

不过一些IT之家网友下载了微信安卓版 7.0.13内测版之后表示没有暗黑模式，这是怎么一回事？说到这里，微信适配的暗黑模式，无论是iOS 13还是安卓10，都是选择跟随系统的主题模式，而没有添加单独的暗黑模式开关。

以小米8透明探索版手机（已升级到基于安卓10的MIUI 11系统）为例，需要到设置——显示——深色模式——开启深色模式选项。开启之后再去查看微信App即可发现，已经出现了暗黑模式。

下面是微信安卓内测版7.0.13的暗黑模式上手体验。

在刚进入微信应用后，App探测到你选择了系统深色模式，会提醒，微信已跟随手机系统设置切换为深色模式。你可以通过关闭手机设置中的深色模式，将微信切换为浅色模式。

和iOS版微信7.0.12一样，微信安卓内测版的暗黑模式也适配的比较全面，包括微信、通讯录、发现、我四大板块界面已经适配。不过头像图标、昵称还是原来的亮度显示。

到微信的设置中查看选项，并没有出现单独的暗黑模式开关。

微信支付的界面效果和iOS版暗黑模式类似，保留了那一抹绿色。

微信朋友圈也已经变成了深色模式，还是很统一的。

同样，微信小程序是一块“重灾区”，因为目前看来，随着微信的App更新，微信小程序不会自动跟随，需要开发者单独适配暗黑模式。

下面是微信公众号文章内容，相比之前阅读体验观感好了很多，夜晚也可以轻松惬意看IT之家公众号文章了。