任正非：华为今年研发预算超200亿美元，员工在世界各地保证不断网

据港媒《南华早报》报道，本周二华为创始人、首席执行官任正非接受了视频专访，其表示华为的工程师们一直在夜以继日地工作。

任正非称，华为是全球最大的电信设备供应商，也是中国最大的智能手机制造商，其背后的动机是使命感。

“超过20000名科学家、专家和工程师都在春节期间加班，因为我们赶着开发新（技术），”任正非说。他指出正在进行的工作”将使我们在全球竞争中脱颖而出”，但没有进一步透露细节。

任正非说：“作为一家公司，我们的生存不是问题，但问题是如何保持业内领先地位。”“如果我们不能开发出属于自己的技术，我们将无法在未来三到五年内走在世界前列。”

任正非表示，华为仍将加大对研发的投资力度。2020年研发支出将增加到超过200亿美元，高于去年的150亿美元。

然而任正非还说，对于华为而言，完全非美国化将是“不可能”的。“美国公司也需要（华为作为客户）生存，”任正非补充称没有人能脱开全球化。

任正非坚信华为能度过危机。他说华为已经恢复90%以上的生产和开发业务，并补充道，公司向合作伙伴提供防护装备来保持生产线正常运转，从而保证大部分供应链的完好。

任正非表示，世界各地的维修服务人员也一直在努力确保通信不中断。他说：“随着疫情的蔓延，全世界需要（甚至更多）互联网服务。”

尽管欧洲市场受到新型冠状病毒疫情的严重影响，但任正非预计，由于人们需要在线服务，欧洲对网络设备的需求将保持强劲。

任正非说：“远程医疗、在线学习和远程工作等新技术向世界展示了其在预防疾病传播方面的作用，以及网络连接的重要性。”“即使在西方国家受新型冠状病毒影响日益严重之际，我们的大多数项目实际上都能(在疫情爆发期间)增强技术能力。我们需要满足这样的需求。”