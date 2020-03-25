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华为P40系列全球发布会明日来袭，你会关注吗？

2020/3/25 19:32:15来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家3月25日消息华为P40系列全球线上发布会将于明日（3月26日）21:00召开。届时，华为P40系列、Watch GT 2e、EMUI 10.1系统等将正式亮相。

明日晚间，IT之家将为大家带来华为P40系列全球发布会直播，并提供精美奖品三份作为互动奖品，欢迎关注观看。（华为P40系列全球发布会直播：点此观看

IT之家这里做一个简单的投票统计，你是否会看华为P40系列全球发布会呢？感兴趣的小伙伴别忘记锁定IT之家。

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关键词：华为

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