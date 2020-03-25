华为P40系列全球发布会明日来袭，你会关注吗？

IT之家3月25日消息华为P40系列全球线上发布会将于明日（3月26日）21:00召开。届时，华为P40系列、Watch GT 2e、EMUI 10.1系统等将正式亮相。

明日晚间，IT之家将为大家带来华为P40系列全球发布会直播，并提供精美奖品三份作为互动奖品，欢迎关注观看。（华为P40系列全球发布会直播：点此观看）

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