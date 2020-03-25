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官方公布华为 P40/Pro 手机圆角曲率轮廓

2020/3/25 13:17:30来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月22日消息 华为将在在3月26日面向全球市场推出华为P40系列旗舰新品，该系列是去年P30系列的继任者。华为P40系列主打5200万徕卡影像矩阵。

华为P40系列手机将采用四曲面屏幕，曲面屏进一步设计，在近期的华为终端官方微博预热海报中，展示了华为P40系列手机的多个圆角部分的曲率轮廓，看起来美感十足。

华为P40 Pro将搭载麒麟990 5G处理器，并将采用双打孔显示屏，分辨率为3160×1440，像素值为518ppi。

华为P40系列将采用徕卡矩阵摄像头模块。华为P40将配备三个后置摄像头，而P40 Pro和P40 Pro+将分别提供四个和五个后置摄像头

IT之家整理爆料报道，谈到华为P40 Pro+中的相机，它将使用5200万像素镜头（IMX700，1/1.28英寸RYYB）+ 4000万像素镜头（IMX650 1/1.5英寸，RGGB）+800万像素远摄镜头+2000万像素潜望镜式镜头和ToF 。相机的其他功能包括10倍无损变焦，色温传感器和LED闪光灯。

华为P40系列中有五种不同型号的智能手机-华为P40，华为P40 Pro，华为P40 Pro+，华为P40 Lite，华为P40 Lite E。并且根据爆料人士evleaks说法，华为P40，华为P40 Pro将提供六种颜色选择–银色，灰色，橙色（或金色），黑色，蓝色和极光色。另一方面，华为P40 Pro+将提供黑色或白色款。

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关键词：华为P40 Pro华为P40华为

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