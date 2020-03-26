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小米王腾暗示：Redmi K30 Pro 12GB+512GB 版将在4月初上线

2020/3/26 11:35:50来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月26日消息 3月24日下午，Redmi红米手机在北京举行Redmi K30 Pro旗舰手机发布会，正式发布了Redmi K30 Pro/变焦版。Redmi K30 Pro搭载了高通骁龙865，还支持新一代的UFS 3.1和新一代的LPDDR5。采用了弹出式真全面屏，3D四曲面机身。

今天早上，在小米京东自营旗舰店的Redmi K30 Pro详情介绍中出现了12GB+512GB大存储版本，售价4499元，不过官方目前并未直接公布。

今天上午，有网友询问小米公司 Redmi产品总监王腾什么时候出12GB+256GB或者12GB+512GB？王腾回答称，4月初，稍等等。

IT之家整理报道，Redmi K30 Pro采用骁龙865处理器，LPDDR5/4x高速内存，最高UFS 3.1闪存，全系标配60Hz三星AMOLED屏幕，拥有3435mm²面积的VC散热板及线性马达，支持索尼IMX686/6400万超清主摄，Redmi K30 Pro变焦版支持双OIS光学防抖，3倍光学变焦+30倍数码变焦以及SAT（平滑变焦）技术，保留耳机孔并支持红外遥控，全系标配超级蓝牙+蓝牙5.1，搭配双模5G+Multilink三路并联 技术。同时支持连接2.4GHz Wi-Fi 、5GHz Wi-Fi和4G/5G移动网络。Redmi K30 Pro支持33W疾速闪充，搭载了4700mAh大电池。线性马达 + NFC + 3.5mm耳机孔 + 红外遥控 + 超薄屏下指纹。

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关键词：Redmi K30 Pro小米

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