《GTA4：完整版》Steam 重新开售：售价 99 元

IT之家3月26日消息 日前《GTA4：完整版》已在Steam及Rockstar Games Launcher重新开售，Steam售价99元，暂不支持简体中文。

此前3月19日，《GTA4：完整版》便向已购买《GTA4》《GTA：自由城之章》的玩家开放，《GTA4：完整版》包括《GTA4》《GTA4：失落与诅咒》以及《GTA4：夜生活之曲》。游戏评价为褒贬不一，截止目前近5万篇用户游戏评价中有66%的好评，IT之家整理后发现好评主要集中在游戏本身品质以及情怀，“为曾经玩过的盗版补一张票”，差评主要反映更新后的问题，并且评价中有不少玩家催更简体中文支持以及《GTA6》。点击访问Steam游戏页。

游戏介绍：

尼可.贝利（Niko Bellic）、钱宁.克雷比兹（Johnny Klebitz） 以及刘易斯.罗培兹（Luis Lopez）都有一个共通点，那就是他们都住在美国最糟糕的城市里。

在利伯维尔这个金钱和地位至上的城市里，现实与梦想的差距甚远。

尼可想要逃离他的过去，并在这片处处充满机会的土地中创造出他自己的新生活。过去曾是失落摩托车帮派会员的钱宁，发现自己身陷与对手帮派激烈的地盘大战中，争夺这座暴力与贪腐横行之城的掌控权。刘易斯这个在传奇夜店经理东尼.普林斯（Tony Prince a.k.a. Gay Tony）身边担任全职助理的业余流氓，在对家人以及朋友的忠诚之间进退两难，也对这个人人皆可收买的世界中究竟谁真谁假而感到迷惘。在这个被暴力和腐败颠覆的城市当中挣扎求生的同时，他们的人生也与毁灭性的后果交织在一起。