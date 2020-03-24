《半衰期：爱莉克斯》Steam商店现已解锁，首日好评如潮

IT之家3月24日消息 今天，V社旗下新作《Half-Life: Alyx（半衰期：爱莉克斯）》在Steam商店解锁，这款旗舰VR游戏终于来了。

《半衰期：爱莉克斯》首日好评如潮，目前Steam上2877份评价中好评率达96%。游戏体积也很庞大，达48G。

游戏介绍：

《半衰期：爱莉克斯》的战斗故事发生在《半衰期》和《半衰期2》之间，是与邪恶的外星种族联合军之间看似毫无胜算的较量。

扮演爱莉克斯·凡斯，人类存活下去的唯一希望。在黑山基地事件之后，联合军把仅存的人类圈禁在城市中，对地球的铁腕控制只增不减。人群之中有两位地球上最出色的科学家：您和您的父亲，伊莱·凡斯博士。

反抗势力尚未稳固，身为发起成员的你们，仍继续从事着秘密科学活动——展开至关重要的研究，为那些为数不多英勇抵抗联合军的人类打造宝贵的工具。

每一天，你们对敌人的了解都更为深入；每一天，你们都在为找到他们的弱点而努力。

最低配置要求：

操作系统: Windows 10

处理器: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

内存: 12 GB 内存

显卡: GTX 1060 / RX 580 – 6GB 显存

IT之家了解到，《半衰期：爱莉克斯》媒体评分解禁，目前的MC均分为93分，IGN：10分，GameSpot：9分，Game Informer：9分。

游戏现已在Steam商店解锁，售价163元，支持中文。有条件的朋友千万不要错过。

Steam商店地址：点击这里