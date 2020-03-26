荣耀30S预约界面曝光其渲染图：采用打孔屏

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IT之家3月26日消息 荣耀30S将于3 月 30 日发布，此前该机已经在京东开启预约，IT之家发现现在预约界面已经放出了该机的渲染图。
渲染图显示荣耀30S采用左上角打孔屏，下巴略宽，后置AI四摄，根据此前消息，主摄为6400万像素传感器，另外该机还支持3倍光学变焦。
此外，荣耀30S将搭载麒麟820 SoC，支持5G与40W快充，预装Android 10操作系统，配备8GB内存与128GB机身存储。
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