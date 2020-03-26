Redmi官方解释为何要做98英寸巨幕电视：为用户解决两个痛点

IT之家3月26日消息 3月24日IT之家曾报道，当天下午红米正式发布了Redmi智能电视98寸MAX，售价19999元，那么红米为何要发布一款尺寸如此巨大的电视呢？

对此，Redmi智能电视官微今天下午发文进行了解释。Redmi称，研究发现，98英寸电视具有相当宽广的应用场景，有很多家庭其实能够搁置得下，有很多办公场景需要巨幕电视，很多商业场所十分适用。因此判断，98英寸巨幕电视同样拥有广阔的市场前景。

但2020年1月全国98英寸电视只卖出82台，如此凄惨的产品销量，主要是因为一直有“价格昂贵”和“送装服务”两大用户痛点没有得到解决。Redmi强调，因此要为用户解决“价格昂贵”和“送装服务”两个痛点，Redmi祭出19999元的极致性价比，同时特别推出MAX专属送装服务。

以下是全文：

全国一个月只卖82台，Redmi为何还要做98英寸巨幕电视？

大家一定很好奇Redmi品牌为什么要做98英寸电视?首先把时间回溯至2019年8月29日，Redmi品牌发布首款电视--70英寸，当时卢总说“要把70英寸电视的市场规模扩大一倍”，2020年1月，70英寸电视整体销量是去年同期的3.6倍，Redmi超额完成既定目标。

Redmi 70英寸电视大获成功，证明超大屏电视市场需求十分强劲，并且这个细分市场依旧被大大低估。研究发现，98英寸电视具有相当宽广的应用场景，有很多家庭其实能够搁置得下，有很多办公场景需要巨幕电视，很多商业场所十分适用。我们判断，98英寸巨幕电视同样拥有广阔的市场前景，这就是Redmi要做98英寸电视的原因。

不幸的是，2020年1月全国98英寸电视只卖出82台。如此宽广的市场需求，如此凄惨的产品销量，这个市场怎么了?为此我们又进行了研究，结果显示98英寸巨幕电视之所以“用户想都不敢想”，主要是因为一直有“价格昂贵”和“送装服务”两大用户痛点没有得到解决。

首先是价格，Redmi在探索98英寸巨幕电视的路上，发现很多产品性能平庸，售价却在10万元以上，这里面的暴利难以想象。Redmi智能电视MAX 98"拥有更高端的产品性能，延续70英寸“同样的钱，买更大的”的定价策略，祭出19999元的极致性价比，从根上解除用户选购巨幕电视的门槛。

此外，98英寸巨幕电视的送装服务也一直困扰用户，担心家里电梯进不去，担心墙体支撑不住。为此Redmi特别推出MAX专属送装服务：从下单开始，就有专属VIP客服介入，就基本情况进行排查以及上门勘测，最后根据用户要求完成安装。Redmi智能电视MAX 98"专属送装服务，带给用户真正无忧的购买体验。

Redmi智能电视MAX 98"-“以前不敢想，现在买得起”。