官宣！索尼电视春季新品发布会将于3月31日线上举行

IT之家3月26日消息 据@索尼中国 微博，索尼将于3月31日19:00举行2020索尼电视春季新品线上发布会。

索尼中国官博称：

2020年开年最值得期待的电视来了！智享“芯”视界——2020索尼电视春季新品线上发布会倒计时5天！3月31日19:00，一同来见证新电视家族全阵容 ，更有重磅嘉宾到场，定好【直播提醒】，各位不见不散

目前尚未得知索尼将发布的电视具体有哪些型号，后续IT之家将持续关注。