三星推出两款电源管理芯片，为真无线耳机带来更长续航

IT之家3月24日消息 三星推出了两款新的电源管理芯片组，分别是MUA01和MUB01，该新品用于真无线耳机。三星表示，它们是业界首款多合一电源管理IC（PMIC）。由于尺寸紧凑，可以为更大的电池留出更多空间。

新的电源管理芯片组是为耳机和充电盒设计的，通过将多达十个独立组件整合到单个芯片组（MUA01）中，三星设法将PMIC的体积缩小了一半。这些组件包括微控制器单元，eFlash，无线充电器，线性充电器，负载开关，放电电路和复位IC。MUA01还是首款真无线耳机电源IC，可将有线和Qi无线充电功能集成到单个芯片中。

MUB01只是针对耳机设计的，并将五个组件（电量计，DC / DC转换器，线性充电器，低压降（LDO）调节器和复位IC）整合到单个芯片组中。芯片面积减少了50%，因此只需占用一半的空间。这样可以使耳机留出更多空间来容纳更大的电池，从而延长电池续航。另外，这些芯片还支持固件更新。

IT之家了解到，MUA01和MUB01还支持电源线通信，因此耳机和充电盒可以使用引脚相互连接，以共享基本信息，例如剩余电池电量以及耳机是否放置在充电盒内。三星已经展开量产，并在最近推出的Galaxy Buds +耳机中使用了它们，现在我们知道三星为何能够将其最新的真正无线耳机的电池续航加倍了。

其他品牌现在将能够在其真无线耳机中使用这些芯片组。