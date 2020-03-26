苹果计划为Mac台式机/MacBook添加Face ID和刘海设计

据国外媒体报道，苹果公司计划将iPhone的Face ID面部识别系统引入其Mac系列电脑中，包括笔记本和台式机。

事实上，之前就有传闻称，苹果将把Face ID系统应用到更多设备中。而据最新公开的一项专利申请文件显示，苹果的确计划它将该技术引入到MacBook电脑中。

在专利申请文件中，苹果将这项技术称为“光识别模块”，主要用于确定一台计算设备的用户身份，涉及到将Face ID面部识别技术添加到MacBook电脑中。

在申请文件中，苹果还特别强调了用户应如何存储敏感信息。因为笔记本电脑的强大功能意味着，人们可以使用它来做一些复杂的工作，这可能设计到隐私方面的问题。

苹果称，通过执行这些复杂的功能，这些计算设备可能会收集和/或存储与这些用户相关的敏感数据。为防止未经授权的用户访问这些敏感数据，这些计算设备可能集成对用户进行身份验证的系统和机制。

而苹果的解决方案就是，为这些计算设备（如笔记本电脑和台式机）配备前文所述的光识别模块，即Face ID模块。

苹果还表示，Face ID模块可设置在与显示层相邻的位置上，或者是显示层的上面。在具体应用中，该分隔层可以是“刘海”设计、圆形、椭圆形、多边形或曲线形状等。

报道还称，苹果将率先在MacBook Pro上引入Face ID，日后将拓展到其他机型上。