苹果 macOS 10.15.4 正式版逐步放弃支持“遗留系统扩展”

IT之家3月26日消息 据外媒MacRumors报道，苹果已经共享了一份新的支持文档，该文档指出内核扩展（它称为“遗留系统扩展”）将与macOS的未来版本不兼容，因为它们“不如现代替代品安全或可靠”。

“系统扩展是一类在后台运行以扩展Mac功能的软件。一些应用程序安装内核扩展，这是一种系统扩展，可以使用旧方法进行工作，但不如现代方法安全或可靠。你的Mac将它们标识为遗留系统扩展。”

IT之家从苹果支持文档获悉，从本周发布的macOS 10.15.4正式版开始，现在将在第一次加载内核扩展时显示警告，并在该扩展继续使用时定期出现警告。用户在Beta测试期间开始注意到该警告。

苹果表示，它开始通知开发人员macOS Catalina将是2019年最后一个完全支持内核扩展的macOS，并补充说它一直在与开发人员合作以过渡其软件。尚未确定最终的过渡日期，但一些开发人员假设macOS 10.16中将弃用内核扩展。

具有内核扩展的应用程序将继续在macOS Catalina中运行。

支持文件写道：“通过剥离这些扩展，开发人员正在帮助Mac进一步现代化，提高其安全性和可靠性，并启用更加用户友好的软件分发方法。”

受影响的应用程序之一是Malwarebytes杀毒软件，它表示“占支持案例总量的很大一部分”与新内核扩展警告有关。

Malwarebytes总监Thomas Reed表示，苹果拥有新的EndpointSecurity框架来替代内核扩展：

“我们已经意识到了这一点，并且自去年下半年以来一直在努力替换我们的内核扩展。如果计划内核扩展部分或全部不再起作用，我们计划在macOS 10.16发行之前用Apple的新EndpointSecurity框架替换它。 macOS 10.14（Mojave）和更早版本将继续支持内核扩展，但是一旦我们有可用的更新，macOS 10.15（及更高版本）将不再需要它。”

Apple标题为“不推荐使用的内核扩展和系统扩展替代产品”的文档提供了有关开发人员的技术详细信息。