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华为将Wi-Fi 6+应用到P40/P40 Pro/P40 Pro+：下载速度达2400Mbps

2020/3/26 22:25:26来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家3月26日消息 在今晚的华为芯片发布会，余承东正式推出了P40/P40 Pro/P40 Pro+系列手机。在网络连接方面，余承东表示华为P40系列可支持Wi-Fi 6+技术，最大下载速度可达2400Mbps。

根据余承东的介绍，在麒麟W650芯片的加持下，P40/P40 Pro/P40 Pro+系列手机可以在160MHz上达到2400Mbps，领先于华为P30系列的1733Mbps，以及三星S20 Ultra和苹果iPhone 11 Pro Max的 1200Mbps。

IT之家曾报道，在今年2月份，华为正式发布了自研的WiFi 6+技术。华为WiFi 6+的独特优势来源于华为自研的两款芯片，一款是凌霄650，将应用于华为路由器；一款是麒麟W650，将用于华为手机等终端设备。华为公司为Wi-Fi 6标准提交了240 项技术提案，是TOP2贡献者。在Wi-Fi 6的基础上，端到端自研Wi-Fi 6+芯片，凌霄650用于华为路由，麒麟W650用于华为手机等终端，160MHz超大频宽和动态窄频宽技术，带来华为Wi-Fi 6+全新体验，实现近距离速度快一倍，远距离多穿一堵墙。

和万千网友一起围观华为P40系列全球发布会，产品点评尽在IT之家「华为圈」。

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关键词：华为WiFi 6+P40

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