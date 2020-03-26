华为P40/P40 Pro/P40 Pro+后摄模组官宣：均采用5000万像素主摄

IT之家3月26日消息 华为于今日正式发布华为P40/P40 Pro/P40 Pro+手机。

相机模组方面，IT之家了解到华为P40/P40 Pro/P40 Pro+分别采用后置3/4/5摄模组方案，P40全系标配华为迄今为止最大的1/1.28英寸50MP RYYB传感器，拥有2.44μm大单像素尺寸，进光量更足，全像素8核对焦可实现白天黑夜快速精准对焦，更有XD Fusion图像引擎加持。

华为P40标准版采用后置三摄方案，由800万像素长焦摄像头（f/2.4，支持3X变焦/光学防抖，等效80mm）+5000万像素（f/1.9）+1600万像素超广角摄像头（f/2.2，等效17mm）组成，拥有8色彩通道。

华为P40 Pro的后置四摄方案由4000万像素f/1.8超广角摄像头（等效18mm）+5000万像素RYYB主摄+1200万像素f/3.4 RYYB潜望式长焦摄像头（支持5X变焦，等效125mm）+ToF传感器组成，可实现5倍光学变焦+10倍混合变焦+50倍数字变焦，拥有8色彩通道。

华为P40 Pro+采用第二代潜望式长焦镜头，后置5摄方案，由4000万像素f/1.8超广角电影摄像头（等效18mm）+5000万像素RYYB主摄+800万像素f/4.4超长焦摄像头（支持光学防抖，等效240mm）+800万像素f/2.4摄像头（支持3X变焦和光学防抖，等效80mm）+ToF传感器组成，可实现10倍光学变焦，20倍混合光学变焦及最大100倍数字变焦；支持全像素对焦，拥有8色彩通道；配备100倍双目长焦，拥有独创10倍多反射潜望式长焦结构；通过5次反射延长光路，光程比上一代提升178%，其主摄和双长焦加入OIS光学防抖，实现三重OIS+AIS智慧防抖。

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