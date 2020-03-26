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华为Sound X智能音箱面向海外发布：帝瓦雷双低音炮加持

2020/3/26 22:32:46来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家3月26日消息 今天晚上，华为在线上举行了P40系列手机新品全球发布会，IT之家正在进行全程视频直播，详见《华为P40系列全球发布会有奖直播》一文。

在本次发布会上，华为除了发布了全新的P40系列旗舰新机，还面向海外市场推出了Sound X智能音箱，该音箱此前已在国内发售

华为Sound X智能音箱采用出色的美学设计，音箱顶部拥有一枚镭射镀膜的触控按键，同时该音箱曾获得2020年的红点设计大奖。

全新Sound X智能音箱和音箱品牌帝瓦雷合作，拥有帝瓦雷的低音双响炮，其峰值功率达到144 Watts，低音频率可以低到40Hz，振幅可以达到20mm，声压级达到90db SPL，是苹果HomePod和Bose Revolve+两倍。此外，Sound X智能音箱还配备了360度环绕立体声麦克风阵列，支持Hi-Res标准，峰值频率扩展达到40KHz。

在华为Sound X机身上有NFC表示，让音箱和手机无缝连接，支持Huawei Share功能，能实现手机音箱一碰传音，手机上播放的音乐碰一下Sound X，就可以转为由Sound X智能音箱播放。目前华为Sound X在海外的价格以及发售时间尚未公布。

和万千网友一起围观华为P40系列全球发布会，产品点评尽在IT之家「华为圈」。

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关键词：华为Sound X智能音箱华为

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