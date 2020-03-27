疫情之下，苹果iPhone 12卖得动么

在新冠病毒疫情爆发期间，许多企业无法正常经营。为了生存下去，部分企业不得不裁员，导致一些人失业，收入缩水。《华尔街日报》今天刊文称，苹果公司预计将在今春和今秋发布新款iPhone。在首先受到供应链中断的冲击后，苹果现在还得应对新iPhone的全球需求问题。

苹果在巴黎的iPhone广告

以下是文章全文：



在上周丢掉了体育电台制作人的工作后，亚当·迈克尔斯(Adam Michaels)仔细梳理了他的家庭支出。新冠病毒大流行对经济造成了很大的杀伤，这使得迈克尔斯不得不削减今年的支出。在他今年计划削减的支出项目中，其中一项就是放弃购买新iPhone。

对于这位42岁的芝加哥居民来说，不再购买新iPhone已经违背了自己的传统。按照惯例，迈克尔斯每两年就会为他的家庭购买4部新iPhone。“现在开支已经不允许了。”他说。

需求成未知数

消费者需求问题正越来越成为苹果的一个麻烦。苹果正准备先发布新款低价iPhone机型，然后接着为其通常在秋季发布的最新旗舰iPhone订购组件。iPhone在苹果营收中占据了相当大的比重，今年秋季发布的机型预计会吸引消费者的浓厚兴趣，因为它将支持5G无线网络。苹果发言人不予置评。

在新冠肺炎爆发时期，消费者需求迅速成为了企业的一个最大未知数，不管是软饮料生产商还是航空公司。欧洲和美国的封城已经导致了史无前例地急剧经济萎缩，使得许多企业不知所措。

苹果曾经克服了过去的经济挑战，现在正不断受到疫情的冲击。这场卫生危机从中国开始，导致这里的工厂关闭，扰乱了iPhone供应。然后，疫情又蔓延到了欧洲和美国，迫使苹果关闭了零售店，几乎暂停了硅谷园区的所有活动。

自从iPhone销量在2015年触顶后，苹果一直专注于说服顾客更换老旧机型。然而，在经济危机期间，这是一项要难得多的任务。在注重降低支出的时期，低价版iPhone的上市似乎更符合时宜，但是它的更低售价以及目标受众——新兴市场和现有顾客——也意味着它对苹果利润的贡献有限。新款低价iPhone机型一直被拿来与2016年上市、售价399美元的iPhone SE作比较。分析师称，它预计将在本月发售，但也可能延期。

苹果的新款旗舰机型通常会在9月份发布。这么说，5G版iPhone距离面世还有几个月时间。不过，据苹果前员工透露，苹果的运营团队一般会在3月份和4月份订购iPhone相机模组和其他组件，在夏季组装成品。

苹果前员工称，组件订单能够表明苹果打算生产的新iPhone数量。但是在疫情阴影笼罩下，消费者需求从未如此不明朗。更雪上加霜的是，iPhone售价越来越高。苹果在三年前将旗舰机的售价提高到了1000美元，这一50%的涨幅使得苹果在iPhone出货量下降的情况下提振了营收。

不确定的市场前景也令苹果供应商感到不安。供应商们表示，他们现在担心iPhone今年的出货量会像许多分析师预计地那样下滑，而不是增长。4月底，苹果将发布新一季财报。2018年，苹果误判了需求并调低生产订单，令供应商遭受重创，导致一些供应商库存过剩，未能充分利用产能。

疫情已经对智能机行业产生了冲击。市场研究公司Strategy Analytics的数据显示，在中国封城期间，2月份全球智能机销量同比下降38%，创下了智能机行业历史上的最大单月跌幅。

欧美成疫情重灾区

苹果大约三分之二的营收来自欧洲和美国。在这些国家正奋力抗击这场公共卫生危机之际，苹果面临的风险越来越大。随着酒店、航空公司、宾馆因为旅行禁令受挫，单是美国预计今年就会损失多达500万个就业岗位。根据美国约翰·霍普金斯大学发布的最新数据，美国现在的新冠病毒确诊病例为69,197例。

美国的确诊病例逼近7万例

金融数据提供商FactSet的数据显示，过去一个月，苹果股价累计下跌了大约15%，和微软、Facebook等同行的跌幅一致，但是低于标准普尔500指数的28%跌幅。

苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)曾经在邮件中鼓励员工不要担心公司面临的挑战。他指出，苹果为此刻做好了准备，将继续在未来投资。苹果目前持有的现金和现金等价物总额约为2000亿美元。

同时，苹果继续推进其软件更新和新产品发布计划，包括新推出的MacBook Air和iPad Pro。苹果还在努力提升应用销售，将App Store应用商店扩大到了20个新国家。

5G时代来临

面对快速变化的消费者行为，苹果在迈进5G时代之际所承受的订购恰当数量组件的压力尤其的高。分析师称，5G手机需要使用更昂贵的基带，配备更大存储空间，将会把每部手机的物料成本提高100美元。

海纳国际集团分析师梅赫蒂·海塞尼(Mehdi Hosseini)称，过剩的基带组件或卖不出的5G版iPhone可能会蚕食苹果丰厚的利润率，正是这一高利润率帮助苹果成为了首家市值达到1万亿美元的美国公司。他预计，苹果会让组件供应商继续按计划生产iPhone零部件，然后在5月份或6月份重新评估需求。

苹果依靠的中国代工厂富士康已经恢复了运营，但是美国加州发布的“就地避难令”迫使苹果员工远程办公，这让一直运转正常的苹果运营机制变得复杂化。长期以来，苹果的这套运营机制一直指引着iPhone开发。

目前，苹果正在努力阻止产品推迟发布。知情人士称，由于无法前往中国，苹果美国工程师团队正在使用视频电话来指导中国同事完成iPhone原型品在亚洲工厂的组装。苹果在今年1月份对这套程序进行了试运行。

知情人士称，苹果上周开始允许部分工程师将一些未来产品的原型品带回家。对于一家曾经因为软件工程师在园区外编程将他们解雇，使用安保人员运送未来版iPhone机型的公司来说，这是一个前所未有的举动。苹果已经要求员工不要讨论这一新规。