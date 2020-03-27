2999 元起，Redmi K30 Pro/变焦版今日早上 10 点正式开售：骁龙 865，弹出式全面屏

IT之家3月27日消息 3月24日下午，Redmi正式发布了Redmi K30 Pro/变焦版旗舰手机，Redmi K30 Pro搭载了高通骁龙865，还支持新一代的UFS 3.1和新一代的LPDDR5。采用了弹出式真全面屏，3D四曲面机身。

Redmi K30 Pro标准版 6GB+128GB售价2999元，8GB+128GB售价3399元，8GB+256GB售价3699元。Redmi K30 Pro变焦版 8GB+128GB售价3799元，8GB+256GB售价3999元。3月27日今天上午10点开售。

在设计上，Redmi K30 Pro搭载了极致全面屏，92.7%屏占比，无水滴无挖孔；支持0.58秒极速弹出前置相机，5种炫彩灯效；后置四摄居中设计，对称美学，灵感来自恒星系统；3D四曲面机身，拥有天际蓝、月幕白、太空灰与星环紫四色可选。

IT之家汇总报道：Redmi K30 Pro全系标配60Hz三星AMOLED屏幕，采用骁龙865+LPDDR5+UFS 3.1方案，拥有3435mm²面积的VC散热板及线性马达，全系标配索尼IMX686/6400万超清主摄，Redmi K30 Pro变焦版支持双OIS光学防抖，支持3倍光学变焦+30倍数码变焦以及SAT（平滑变焦）技术，保留耳机孔并支持红外遥控，全系标配超级蓝牙+蓝牙5.1，搭配双模5G+Multilink三路并联 技术。同时支持连接2.4GHz Wi-Fi 、5GHz Wi-Fi和4G/5G移动网络。Redmi K30 Pro支持33W疾速闪充，搭载了4700mAh大电池。线性马达 + NFC + 3.5mm耳机孔 + 红外遥控 + 超薄屏下指纹。