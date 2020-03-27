《福布斯》评华为P40/Pro/Pro+：叹为观止的设计，杰出的相机

华为在26日晚间推出P40系列新品发布会。部分外媒已经拿到产品，发出上手评测。本文是《福布斯》的作者David Phelan的上手体验，以下为全文：

几分钟前，华为通过一个线上直播的媒体会推出旗下P40系列手机新品，并由华为消费者业务负责人余承东（Richard Yu）主讲。余承东说，2020年将是重要一年，公司的最好产品即将出现。

虽然许多细节已经提前被曝光，但该公司仍然带来了些惊喜。

这是你现在需要了解的内容。

HUAWEI P40和HUAWEI P40 Pro

这些是今天推出的新手机的名字（倒是一点也不意外）。另外还有一款名叫HUAWEI P40 Pro+的产品，将在稍晚一点上市。

华为将手机的光学变焦升级到了10倍，这款手机也正是去年春天P30和P30 Pro手机的续篇。

在外观方面，可以说，华为已经通过其新手机的设计带领了潮流。本次P40系列共有五个配色：亮黑色、零度白、深海蓝、晨曦金、冰霜银，各种颜色使用抛光泽或磨砂玻璃后盖的效果令人眼前一亮。冰霜银具有微弱的哑光效果，是最吸引人的，并且也防指纹的作用。

P40 Pro的显示屏为90Hz屏幕，提供流畅，无丢帧的体验。P40和P40 Pro的屏幕都很大：分别为6.1英寸和6.58英寸。

另外有两个前置摄像头被安置在显示屏中，在左上方的挖孔里。

之前的Mate 30 Pro引入了瀑布屏幕，从手机的侧边“洒落”下来。其实在P40 Pro这，瀑布也从顶部和底部“倾泻”下来，尽管没有在Mate 30 Pro上那么极端。与Mate 30 Pro不同的，P40系列侧面保留了传统的音量键。

设计和显示屏部分确实令人惊叹，另外也包括华为以前的优势功能，例如屏幕下指纹识别装置，无线电源反充等。

关于连接：5G

华为发布的所有手机均支持5G，因此随着越来越多的5G网络布局，这些手机将能够充分利用5G网络。而索尼最新的产品仅旗舰款才提供5G版本。

P40系列内部的芯片是麒麟990 5G，余承东表示它是击败了竞争对手的优势因素。

关于拍照

你觉得一款手机有多少镜头才够用？你需要多少？ P40具有三个，P40 Pro有四个，P40 Pro +有五个。华为声称它在暗光条件下能拍令人惊叹的照片，而Single Shot模式将击败竞争对手手机的夜间模式。

P40 Pro主相机是一个5000万像素传感器，由有红色，黄色，黄色和蓝色的（RYYB）的超感知传感器组成，而不是其他传感器上常规的红色，绿色和蓝色排列。RYYB旨在更快更多吸收更多的光线。另外，P40 Pro上的传感器很大。竞争对手通常会使用尺寸为1 / 2.55英寸的传感器，而P40系列的传感器为1 / 1.28英寸。

P40上的第二个传感器是1600万像素超广角，而P40 Pro+上的第二个传感器是用于摄影的，是40MP传感器，也是RYYB。

在P40上，最后的镜头是8MP长焦。但是，在P40 Pro+上，12MP远摄镜头是潜望镜长脚，得益于多反射设计和10倍光学变焦，Pro和Pro+可以提供5倍光学变焦。

华为说，这组合是智能手机上功能最强大的变焦。余承东将拍摄样片与最新的三星S20 Ultra手机进行了比较，并声称华为产品能以100倍变焦拍摄而获胜。远摄也是RYYB传感器。Pro型号上的第四个相机是3D深度传感器（ToF）。

这手机由一项名为Golden Snap的新功能，使用AI来筛选照片中的最佳时刻，例如它也可以通过一系列多张合作的照片筛选闭并进行删除图像中路人。

甚至还有一个非常酷的无线附件，即专业摄影灯（华为与第三方合作产品）。

华为（手机）的相机一直以来都是一流的，因此测试今年的拍照水平将很有趣。

没有谷歌GMS移动服务

正如你所料，P40系列的手机并没有配备全套的Android系统，而是基本的开源版本（以及华为HMS服务）。华为App Gallery应用商店的用户数量一直在增加。华为表示，Deezer和Spotify等流行App即将上架。当然，还有与TomTom联合开发的华为地图应用程序，我想说，这还不够快。我将在未来几天测试P40 Pro，到时候再看看它的表现。

什么时候上市，多少钱？

P40（8GB内存，128GB存储空间）和P40 Pro（8GB，256GB存储空间）今天在英国预售，这两款产品都在4月7日到达零售商那正式开售。P40的价格是840美元（699英镑），P40 Pro的价格是1080美元（899英镑）。