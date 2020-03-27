错过华为P40系列发布会？所有重磅卖点都在这了

北京时间 3月26日晚上21:00，华为正式发布了P系列新一代旗舰手机华为P40|P40 Pro| P40 Pro+，本次发布会采用线上举行的方式，IT之家也进行了全程直播。

虽说是“不容错过”，但可能还是会有一部分小伙伴因为一些原因而错过了本次华为P40系列发布会的直播。没有关系，大家可以猛戳IT之家之前的新闻，同时汐元在这里也对华为P40系列新机的核心卖点进行重点归纳梳理，方便大家做后续购买的参考。

一、影像系统

影像一直是华为P系列旗舰的核心灵魂之一，今年的华为P40系列也不例外。华为P40系列今年定位于影像科技和影像艺术结合的“超感知影像系统”，提供由顶级的光学硬件、影像算法和自研芯片强强联合的软硬件双向结合的影像解决方案。

1、基本规格

华为P40系列包含华为P40、P40 Pro、P40 Pro+三款手机。其中，华为P40搭载超感知徕卡三摄，包含5000万像素的超感知主摄，800万像素的长焦摄像头，1600万像素的超广角摄像头。

华为P40 Pro采用超感知徕卡四摄，包括5000万像素超感知主摄，4000万像素电影摄像头，1200万像素超感光长焦摄像头，和一枚3D深感摄像头。

华为P40 Pro+搭载超感知徕卡五摄，包含一枚5000万像素超感知主摄、一枚4000万像素电影摄像头、一枚3D深感摄像头，一枚3倍长焦镜头，一枚10倍超远距光学变焦摄像头。

前置方面，华为P40拥有一枚3200像素的前置摄像头，而华为P40 Pro、P40 Pro+在此基础上还加入了一枚景深摄像头，也就是前置双摄。

2、强悍的变焦系统：全球最强10倍光学变焦手机

华为P40 系列的影像系统拥有强大的变焦能力。

其中，华为P40 Pro通过潜望式镜头结构可实现5倍光学变焦、10倍混合变焦、以及50倍最大变焦。同时，P40 Pro首次在长焦端采用了RYYB滤色阵列，增加了40%进光量。

而华为P40 Pro+则采用华为独创的10倍变焦结构，业界唯一实现了10倍光学变焦能力。而在这之前，我们在手机上看到的10倍变焦都是混合变焦。

对于变焦而言，不仅要看倍数，还要看画质。就目前市面上的变焦解决方案来说，主要有数字变焦，混合变焦、光学变焦三种。数字变焦简单说就是画面放大裁切，变焦之后画质有明显损失，混合变焦就是在固定的焦段上为无损的光学变焦，其他过渡的焦段仍然为数码裁切，这种对画质的损伤相比数字变焦更小些，但仍然是有损失的。

更进一步，华为P40 Pro+配备100倍双目长焦，独创10倍多反射潜望式长焦结构，通过5次反射延长光路，光程比上一代提升178%。

值得一提的是，P40 Pro+还加入了一颗3倍长焦镜头用于中距变焦，在广角和潜望长焦之间接力，实现中距向远距平滑过渡。

3、软硬件结合带来的全时超清

华为P40系列另一个核心卖点是全时超清，它不是一个具体的功能，而是基于强大的硬件和软件优化技术结合而实现的影像效果。

先看硬件方面。

首先，华为P40系列拥有2020年最大的影像传感器。其后置超感知主摄配备了一枚1/1.28英寸5000万像素的传感器，通过像素四合一技术以及华为独家的RYYB滤色阵列，可更进一步提升进光量。

此外，华为P40系列还支持全球首发全像素8核对焦技术，5000万像素全都支持双核对焦。默认拍照模式将4个像素合并成1个大像素，每个大像素拥有8核对焦能力，由此练就业界最强对焦能力。

除了有上面这些强大的硬件技术还不够，华为P40系列的影像系统还融入了软件优化的技术，包括华为XD Fusion图像引擎与第三代图像AI引擎。

华为XD Fusion图像引擎结合了AI超清算法库，通过像素级的超分算法增强细节、多帧合成改善暗光表现等等，让画面获得更好的细节，提升整体画质，清晰度超越物理像素。

华为第三代AI图像引擎则是基于麒麟990 5G SoC的强大NPU打造的，可以实现每秒24帧的实时AI识别和处理，支持所有场景像素级无损处理，全焦段全场景AI算法加持，也让华为P40系列的影像能力更加强大。

这种软硬件结合的一个明显体现，就是在人像摄影上。

华为P40系列基于上述软硬件双向结合的技术，让手机在拍人像时即便处在光源复杂的环境，也能准确还原人的皮肤肤色，把人拍得更美。而在逆光和暗光场景，也能实现精准人像分割和优化，保留面部光影和光泽发丝。特别是抠图时，可以实现发丝级口抠图、渐进式虚化。

以上，就是这些种种技术创新为华为P40系列超感知影像系统带来的全时超清的结果。

无论是拍摄照片还是视频，想要真正拍得出色，都离不开硬件、软件的协同作用。出色的硬件可以让手机成像不会差，而出色的软件优化则可以辅助硬件完善成像品质，让照片的效果进一步拔高，实现1+1>2的效果。

是的，华为P40系列正是通过升级顶级的光学硬件，辅以XD Fusion等极致的AI影像算法进行优化，配合麒麟990自研NPU及ISP芯片带来的算力暴涨，通力合作，实现了手机影像系统1+1>2的效果，重新定义了“超清”，它不等于像素数量的堆砌，而是基于华为硬件、软件协同力量，带来全时超清影像。

4、视频拍摄能力出色，拥有全球最高视频感光能力

华为P40 Pro和P40 Pro+都拥有一枚4000万像素电影摄像头，其传感器尺寸为1/1.54英寸，拥有等效18mm焦距的超广角视野，支持16合1像素融合技术，并可实现迄今为止手机摄像最出色的视频感光度ISO51200，从而实现强大的夜间超清拍摄。

此外，华为P40系列还支持7680fps超高速摄影，这也是目前全球最强的超高速摄影手机。另外，它还可以输出4K HDR视频、实时视频虚化、音频变焦等功能。

二、美学设计的时尚之美

时尚、美学是华为P系列的另一个灵魂。华为P40系列继承了P系列独立、精致、优雅的格调，同样具有时尚、精美的颜值。

1、业界首款四曲满溢屏，四面边框极窄

华为P40系列拥有业界首款四曲满溢屏，屏幕四周微微呈现弧度，如将水杯倒满，流体边缘满而不溢，充满视觉张力。

同时，华为P40系列又向理想的全面屏迈进了一步，它拥有极窄的边框，可以带来均衡的曲面边框视觉体验。

2、流线型屏幕R角

华为P40系列在设计上也重塑了屏幕R角设计，拥有与众不同的动感流线，和四曲满溢屏自然交融，浑然天成，保证显示效率达到最优的同时也找到了视觉上最适合的平衡点。

3、陶瓷材质机身

华为P40 Pro+的后壳由精密陶瓷打造，经5天5夜烈焰煅烧，加上精磨抛光打造而成。精密的材质加上独特严苛的工艺，让P40 Pro+拥有玉石般的质感，坚固耐用的同时又有艺术品的质地。

4、采用经典纯色的配色

华为P40系列拥有以亮黑色、零度白、晨曦金、冰霜银、深海蓝，五种纯色的现代演绎，在内敛中表达格调与高级。和以往融入渐变色的配色去向不同的是，本次华为P40系列抛开复杂，采用纯色设计。同时华为通过控制色相变化、降低饱和度并提升亮度，为P40系列增加了Z轴上的空间感，增加了光影的感觉。

总体来说，华为P系列这些年在试图建立一套全新的审美逻辑，而灵感、格调、可能性，是整个P系列审美的内核，也是一切行动的出发点和原点。

三、连接技术

1、高集成麒麟5G SoC，全球最佳5G体验的手机

华为P40系列搭载麒麟990 5G SoC芯片，将处理器和基带合二为一。就5G连接体验而言，集成式5G SoC在性能、功耗、能效等方面都有明显优势。同时，麒麟990 5G SoC芯片还是目前覆盖频段最全的5G SoC。所以，华为P40系列也可以说是目前5G体验最佳的手机。

2、Wi-Fi 6+技术加持，实现最快的Wi-Fi下载速度

华为P40系列搭载海思Hi1105芯片，支持Wi-Fi 6连接，更有针对国内场景的Wi-Fi 6+技术，它支持160MHz带宽、1024-QMA高阶调制，可实现全球最快的Wi-Fi连接速率：空口速率2.4Gbps。

四、总结：不负期待的年度旗舰，值得入手

综上，华为P40系列是以摄影和美学为重点，同时在性能、系统、影音等方面都很出色的全面型安卓旗舰手机，并实现了多项业界之最。

如此多的技术创新，这在近年来的旗舰手机身上已经实属罕见，何况还有更多实用的功能点，而这些看点，几乎覆盖了人们生活场景中和手机相关的方方面面。

例如外出游玩、家人团聚时的拍照、摄影，我们需要手机有强大的摄影力支持，而华为P40系列强大的超感知影像系统能够满足你几乎所有的拍照需求。

例如在社交场景中，我们总会对智能手机这类随身物品有能体现自我审美层次、格调涵养的需求，华为P40系列时尚、纯粹又惊艳的ID设计，足以助你打造良好的个人形象；

例如无论在家还是在外，我们都时时刻刻有使用网络的需求，华为P40系列在网络连接方面的强大性能，可以让人们随时随地都可以畅享网络。

种种生活场景，人们寄托于手机的需求，华为P40系列都能在目前的一众竞品中做到最好，仅这些，华为P40系列也足以算得上是2020年最值得入手的旗舰手机了。

目前华为P40系列已经正式预售。国内的发布会相信也不会太远了，IT之家也会持续跟踪，大家也可以多多关注IT之家，了解华为P40系列在国内的相关信息。

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