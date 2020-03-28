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华为P40/Pro/Pro+核心供应商名单曝光

2020/3/28 13:46:24来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家3月28日消息 华为早前正式发布了新款华为P40系列手机，近日也有网友提前曝光了一份P40系列手机的核心供应商名单。

从网友上善若水1曝光的华为P40系列供应商名单来看：光学方面，P40标准版CIS由索尼、韦尔股份供货；摄像头模组供应商有舜宇光学、欧菲光、立讯精密（立景）、丘钛科技；镜头供应商有大立光、舜宇光学、关东辰美；滤光片由水晶光电供货。

P40 Pro/Pro+的CIS由索尼供货；摄像头模组由舜宇光学、欧菲光、立讯精密（立景）、丘钛科技供货；镜头由大立光、舜宇光学供货；窄带滤光片、ircf由水晶光电供货。

外观防护的主要供应商为蓝思科技；指纹识别组件由汇顶科技、欧菲光、丘钛科技三家供货；屏幕来自LGD和京东方；模拟芯片由圣邦股份、韦尔股份供货；摄像头支架由精研科技供货；电池由欣旺达和德赛电池供应；PCB由鹏鼎控股、东山精密供货；声学器件由歌尔股份和瑞声科技供应；无线充电组件由信维通信供应；射频天线组件由信维通信和硕贝德供应；功能件由领益智造供应。

手表等可穿戴设备所需组件由歌尔股份、蓝思科技、精研科技、兆易创新、长信科技等厂商共同供应。

IT之家此前报道，京东方副总裁原烽_BOE已确认，华为P40、P40 Pro搭载BOE（京东方）柔性屏。而此前华为Mate X和Mate Xs折叠屏手机也搭载了京东方屏幕。

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关键词：华为P40 Pro

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