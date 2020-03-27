雷神游戏本升级Ⅱ代4月2日发布：新品火力“十”足

IT之家3月27日消息 随着电竞游戏产业的突飞猛进，游戏本的发展势头也颇为迅猛。据了解，全新的雷神Ⅱ代游戏本也将于4月2日15点正式发布。

雷神新一代游戏本产品全部升级为最新一代处理器，并将在产品屏幕、刷新率、散热、音效等性能与产品外观上进行迭代升级，具体会给我们带来哪些惊喜，让我们拭目以待。



外观设计方面，雷神表示，此次雷神游戏本升级Ⅱ代在产品的外观上做了很多突破。例如，雷神911Plus Ⅱ代升级了模具，全面优化了机身尺寸，采用钻石轻韧设计，搭配透光开机键与蓝灯带。

IT之家了解到，雷神911ProⅡ代还在细节上进行了更多处理。采用双猫眼仿影院领航灯与1680万色RGB天面雕刻键盘。

雷神游戏本升级Ⅱ代还全部采用微边框设计，以及144Hz刷新率、3ms响应的FPS专用电竞屏幕。911PlusⅡ代还采用了智能过滤蓝光技术。

散热方面，雷神游戏本升级Ⅱ代通过空气动力学优化风道，大幅度提升散热效率。同时，雷神部分911ProⅡ代使用“6根铜管+12V电压71叶片散热双风扇”散热模组，风扇选用特殊液晶聚合物制成3D曲面叶片加速热量传导，并增加“龙卷风按键”，一键即可开启高速散热模式。

音效方面，雷神游戏本升级Ⅱ代在nahimic专业音效认证的基础之上，产品大部分更新为Nahimic魔音音效，可调适音乐、游戏、电影、通信四种音频模式。