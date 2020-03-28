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消息称苹果仍计划4月发布iPhone 9，网传iPhone 12 Pro谍照为PS所作

2020/3/28 6:03:12来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家3月28日消息 近日有消息称苹果已取消三月份的iPhone SE 2（iPhone 9）发布会并将其推迟至4月，根据博主获得的最新爆料来看目前苹果方面似乎仍在考虑4月发布，目前尚无任何变动。

IT之家了解到，知名博主John Prosser今日更新此前的爆料称在昨日举行的苹果iPhone 9简报会上，相关高层仍在考虑4月发布iPhone 9，不过目前仍没有就iPhone 9具体的上市日期做出决定。

值得注意的是目前在Slashleaks网站上还曝光了一组疑似苹果iPhone 12 Pro的真机谍照，其采用了无刘海儿式的全面屏设计，Face ID被全部“塞入”设备上边框中，同时还采用了方形“浴霸”式后置四摄。

不过Slashleaks目前已删除了这些谍照，因为这组照片的真实性存疑。这些照片据称是由因新型冠状病毒爆发而被解雇的人曝光，不过设备的后摄模组、机身边缘、全面屏设计均存在问题，对此博主John Prosser也在推特中表示相关图片或为PS所作

目前苹果iPhone 9已进入量产阶段。同时从泄露的iOS 14代码来看预计iPhone 9还将包含一款大屏版的iPhone 9 Plus，前者将配备4.7英寸LCD显示屏，两者均将采用Touch ID并搭载A13 Bionic芯片。

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关键词：苹果iPhone

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