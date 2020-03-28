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消息称苹果拟为Apple Watch加入Touch ID

2020/3/28 7:01:16来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家3月28日消息 据外媒报道，有报告称苹果或在未来的Apple Watch中加入对Touch ID指纹解锁的支持。方案之一是采用屏下指纹的方式，不过目前尚不清楚相关方案是否能在今年准备就绪，报告称相关功能或在Apple Watch Series 7（2021）中出现。

IT之家了解到，现有的Apple Watch需要用户输入PIN码才能解锁，当手表从手臂上移开时会自动锁定。除了屏下指纹的方案外还有一种类似于在Apple Watch的表冠上添加指纹传感器的方式，不过从Apple Watch Series 4开始，相关设备被添加了ECG功能，表冠面板往往被钛电极覆盖，因而相关设计仍然面临挑战。

除了指纹识别外，报告指出watchOS 7中的Siri的功能也将得到改进，不过报告还指出Apple Watch Series 2（2016年发布）将无法更新到未来的watchOS 7，同时预计新款Apple Watch不会发生重大硬件变化，除了可能会增加一些新功能（例如WiFi 6）并延长电池寿命，但其工业设计将保持不变。

外媒预计苹果将在6月的WWDC 2020大会上正式发布watchOS 7。预计WWDC 2020将采用线上方式举行，不过苹果公司尚未确定大会举办的确切日期，同时下一代Apple Watch有望在秋天推出。

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关键词：苹果Apple Watch

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