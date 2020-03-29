NBC Today主持人晒远程办公环境：2台iPhone+1台iPad

IT之家3月29日消息 据外媒报道，受疫情影响一些外国人也开始了在家办公。近日NBC Today节目主持人Al Roker便公开了自己在家办公的环境。

从Roker放出的照片来看，这是典型的户外广播配置，可以看到Rocker用到了两部iPhone和一台iPad作为其直播工具。据据Rocker介绍，自己将一部iPhone 11 Pro作为主摄像头，另一部则是负责影像回传。此外他还使用到LiveU之类的应用程序，用iPhone录制的内容将会被直接传回NBC服务器，Roker还可以及时地与团队其他成员进行视频沟通。

IT之家了解到，Roker还使用iPad作为提词器，此外他还用到了LED灯板及森海塞尔麦克风和iRig硬件组合来收录自己的音频。

LiveU是一个实时视频传输和流媒体平台，NBC拥有丰富的使用经验。在2017年成为Euronews的股东之后，NBC News和Euronews发现他们都使用LiveU系统，此后他们就开始在LiveU平台上共享视频文件。

考虑到iPhone的摄像头以及LiveU之类的服务所支持的视频质量，NBC过去很可能已经在外部广播中使用了类似的配置。由此可见，即使使用也许不是那么专业的消费级硬件依旧可以完成较高质量的视频制作。