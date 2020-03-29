“共享员工”走红国外：亚马逊仓库员工转岗杂货配送

路透社了解到的一份内部文件显示，由于需求不断增长、工人出现短缺，亚马逊公司将提供更高的薪酬以招募自己的仓库员工完成全食超市（Whole Foods）的杂货挑选及包装工作。

这一被称为“劳动力共享”的举措，让我们看到这家电子商务巨头正在对其庞大的劳动力队伍进行重新分配，以应对食品在线销售需求的激增。这是因为在COVID-19爆发期间，数以百万计的美国人被困在家中。



亚马逊主要通过从自己的杂货仓库发货的Amazon Fresh和从全食超市发货的Amazon Prime Now，为用户提供在线杂货购买服务。

亚马逊在发给马里兰州仓库工人的一封邮件中说：“Prime Now业务出现了大幅增长，因此出现了劳动力共享的机会。”亚马逊运营杂货服务的其他州的仓库工人也收到了类似的信息，包括加利福尼亚州、内华达州和田纳西州。

被选中的工人每小时可以赚19美元，这是继本月早些时候亚马逊宣布加薪之后的又一次加薪，时薪增长了2美元。Amazon Fresh的职位要求员工在冷冻室工作，而Prime Now职位则要求员工在时间紧迫的情况下为全食超市的线上订单进行产品的挑选和包装。

亚马逊的一名发言人在周五晚些时候证实了这一举措，他说：“随着杂货订单需求的显著增长，我们正在为配送网络的员工提供临时的工作机会，以增加额外的收入来源。”

自2017年斥资137亿美元收购全食超市以来，亚马逊在食品杂货行业的份额已经翻了一番。它已将杂货配送服务扩展到2000多个城市。Amazon Fresh和Amazon Prime Now宣称可以在数小时内完成商品的快速送达服务。

自疫情爆发以来，为了尽量避免外出，食品杂货配送已成为人们获取家庭必需品主要渠道。由于需求的不断增长，顾客经常会发现亚马逊商店里的商品出现脱销，送货窗口无法打开。该公司已经宣布将在全美范围内招聘10万个全职及兼职工作岗位，用于完善Amazon Fresh和全食超市的配送网络。