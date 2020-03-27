被骂冤吗？全球首富贝索斯居然募捐帮助自己的员工？

亚马逊又一次引发了网络争议、舆论抨击和政界施压。到底冤不冤？

事情原由是这样的：亚马逊在3月11日启动了一个亚马逊救助基金(Amazon Relief Fund)，意在救助亚马逊独立物流合作伙伴、Flex项目司机以及季节性临时工，为数十万的此类非正式员工提供400-5000美元不等的补助。如果这些工作人员因为新冠肺炎面临财务困难或者不幸感染，亚马逊将提供至多两个星期的薪酬(其实就是带薪病假)。

解释一下亚马逊在2016年推出的Flex项目。这是一个物流外包项目，参加者开自己的车，为亚马逊递送包裹，解决最后一公里的问题。亚马逊号称每小时薪酬可以达到18-25美元，但实际上刨除汽油成本和车辆折旧，外包司机的收入达不到这个金额，而且还需要不断刷新抢单。

那么这个帮助外包司机的基金骂点在哪儿？亚马逊自己为这个基金捐出了2500万美元，还开放了公众捐助渠道。这个基金网站上就有捐助按钮，接受公众每月定期或者一次性的捐款，信用卡借记卡Paypal都可以，25美元起捐。而且，基金网站明明白白写着“这个基金将主要依靠个人捐款以及亚马逊的资助”。

这事顿时引发了媒体和网民的怒火。亚马逊是一个市值万亿美元的公司，去年营收2800亿美元，贝索斯是身价千亿美元的全球首富。这样的地球头号大土豪，居然还好意思呼吁公众捐助，来帮助亚马逊自己的外包工和合同工？

在遭受舆论炮轰之后，亚马逊发表了一份典型的“不是，没有”声明。“我们没有也不会要求公众捐款，亚马逊救援基金是由亚马逊支持的，初期捐款额2500万美元。创建此类基金需要对公众开放的机制，但我们并没有呼吁公众捐助”。亚马逊救助基金的页面随后也进行了修改，删掉了原来的内容，改成了“我们并不期待大家这么做，但如果你愿意的话，可以自愿捐款。”

亚马逊到底冤不冤呢？有点。这种企业救助基金的确是通用模版的，不只是亚马逊，其他美国公司的类似基金也会加上公众捐助的选项，比如宜家的员工救助基金。究竟有多少人会给这些企业的员工救助基金捐钱，那就不知道了。

亚马逊已经成为了美国民众的生活消费方式，在美国电商市场占据了44%的份额。在疫情肆虐经济停摆的当下，亚马逊的存在与运行更是保障民生的不可或缺服务。在诸多零售企业因为停摆而大举裁员之际，亚马逊宣布招募10万名仓储与物流员工，更有助于缓解社会的失业压力。

但另一方面，亚马逊这家公司确实在美国很招黑，贝索斯更是一直无法摆脱“黑心资本家”的形象。长期以来，亚马逊仓库员工的劳动环境和福利薪酬饱受批评，包括仓储员工劳动强度极大，购物旺季期甚至连午饭时间都无法保证，而工作环境却缺乏安全防护，不断传出员工工伤的案例。

在新冠疫情爆发之后，亚马逊的业务量激增，员工的工作强度更是增加不少，但却没有保证足够的防护措施和用具。上周以来，亚马逊已经有多个仓库的员工感染新冠肺炎。但是，亚马逊旗下生鲜连锁超市子公司WholeFoods在内部邮件中宣布为确诊感染员工提供两周带薪假，同时又暗示员工们可以捐出自己的带薪病假分给被病毒感染的同事。

这封邮件被曝光之后，亚马逊再次引发了公众怒火，包括民主党总统候选人桑德斯在内的四名民主党参议员致函贝索斯，要求后者采取有效措施保护亚马逊仓库和物流员工。随后贝索斯才公开承诺会采取防护和福利措施，包括错开休息时间，提供防护口罩，保持工作距离，消毒工作场所，为感染或隔离员工提供两周带薪病假等。不过，贝索斯也诉苦目前口罩短缺很难采购。

然而，亚马逊纽约皇后区仓储物流员工三天前却自发在众筹网站GoFundMe发起了一个众筹项目，呼吁公众捐款帮助他们应对新冠疫情。他们透露，有名员工因为病毒检测阳性必须隔离，但亚马逊却以他无法工作为由拒绝支付薪酬。这个众筹项目是员工自发的，和亚马逊并没有关系，三天时间筹集了7662美元。

就在昨天，美国加州、华盛顿州、纽约州等14个州和地区的司法部长再次致函亚马逊及其WholeFoods，认为亚马逊的两周带薪病假远远不够(因为感染员工可能需要更长的时间休息)，要求亚马逊给新冠感染员工提供更久的带薪假福利。值得一提的是，这些司法部长专门提到了外包员工的问题。他们认为，亚马逊有责任为这些外包员工提供新冠疫情相关的保障。

目前美国医护人员防护措施严重短缺，苹果、微软、谷歌、Facebook等巨头企业都已经纷纷捐款捐物，盖茨和马斯克等亿万富翁也个人出资提供试剂和呼吸机。在中国电商巨头马云宣布为美国捐出100万个口罩和50万个检测试剂盒之后，美国网友更是纷纷呼吁美国电商巨头贝索斯也能多少为美国提供一些帮助。贝索斯上个月刚刚抛售股票套现了34亿美元。

逼捐是不对的，但贝索斯至少应该为员工多做一点。