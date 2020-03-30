世界最大电池系统！特斯拉拟在夏威夷部署超大Megapack系统

据外媒报道，特斯拉正准备在夏威夷的一个岛上部署一个世界上最大的电池系统，该电池系统包括244个Megapack巨型电池，这是特斯拉最新的巨型电池系统。

在经历了很多传言和期待之后，特斯拉于去年推出了自己的“Megapack”巨型电池。这是继Powerpack和Powerwall之后，这家公司推出的最新的储能产品，是未来电力项目的一个更大的选项。



根据特斯拉的说法，一个Megapack电池拥有高达3兆瓦小时的存储容量和1.5兆瓦小时的换流器。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克呼吁公用事业部门购买新的Megapack电池，以取代污染严重、效率低下的发电厂。

一些电力公司已经开始考虑马斯克的提议，据说在过去几个月里已经有了几个Megapack电池的部署计划。目前，据媒体了解，特斯拉正在夏威夷竞标一个新的Megapack电池相关的大项目。

夏威夷电力公司，是夏威夷最大的电力公司，提供了该州95%的电力。目前，该公司正在奥阿胡的卡赫谷开发一个巨大的能源储存项目，目标是提供负荷转移服务并为电网提供备用电源。从去年夏天开始，这家公司就一直接收该计划的项目建议书，而特斯拉提出的使用Megapack电池的建议书似乎是这些建议书中的领跑者之一。

夏威夷电力公司发布了特斯拉项目的环境评估草案。该项目的电池计划容量为810兆瓦小时，将是世界上最大的电池之一。从长远来看，它的能源容量将是特斯拉在南澳大利亚的100MW/129MWh电池组项目的6倍多，该项目几年前建成时是世界上最大的电池。

特斯拉的计划包括部署244个特斯拉Megapack电池。根据夏威夷电力公司的说法，该项目将耗资2亿至3亿美元，预计5月份将作出是否推进该项目的最终决定。如果特斯拉的项目最终被选择，特斯拉预计将在明年3月开始建设，以便在2022年投入运行。