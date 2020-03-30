卢伟冰：Redmi K30 Pro解决安卓手机自动亮度调节痛点

IT之家3月30日消息 Redmi近日正式发布新款Redmi K30 Pro手机，昨日晚间Redmi品牌总经理卢伟冰也在微博上介绍了Redmi K30 Pro的一个亮点功能：360度光感自动亮度调节。

卢伟冰认为目前安卓手机的一大痛点就是自动亮度调节，主要体现在三方面：该亮不亮，该暗不暗；亮度调整时忽亮忽暗；亮度调整不顺滑。

卢伟冰分析道，安卓手机自动亮度调节问题主要受限于手机对周围亮度测试不准，包括亮度的范围及准确性。出现这一问题的原因是由于一般手机的光线传感器会被放在手机正面且数量只有一颗，这也导致当手机面对逆光时会出现无法测准亮度的问题。而Redmi K30 Pro在手机前后都放了光感，这样的设计好处就在于可以360度感知环境光的变化。

关于自动亮度调节功能，王腾此前曾表示自动亮度功能也是小米10的重要专项研究，工程团队花了非常多的心血。同时他还暗示Redmi K30 Pro的自动亮度体验足以和小米10媲美。同时Redmi K30 Pro和小米10一样，均采用双sensor硬件。

IT之家了解到，核心配置方面Redmi K30 Pro全系标配60Hz三星AMOLED屏幕，搭载高通骁龙865处理器，拥有3435mm²面积的VC散热板及线性马达，全系标配索尼IMX686/6400万超清主摄，保留耳机孔且支持红外遥控。