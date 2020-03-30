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三星 Galaxy Tab S6 Lite 平板电脑渲染图、配置规格全曝光：10.4 英寸屏幕，厚度 7mm

2020/3/30 13:15:12来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月30日消息 三星即将推出Galaxy Tab S6旗舰平板电脑的精简版。Galaxy Tab S6 Lite最近通过了美国FCC认证和Netflix的HD视频流兼容性列表认证。现在，这款即将推出的Galaxy Tab S6 Lite平板电脑的完整规格和渲染图曝光。

根据WinFuture的最新报告，三星Galaxy Tab S6 Lite具有10.4英寸LCD屏幕，具有独特的2000×1200像素分辨率和S Pen手写笔。平板电脑的机身由铝制成，并提供黑色和蓝色。

三星Galaxy Tab S6 Lite配备了Exynos 9611处理器，曾用于三星的各种中端手机。这款未宣布的平板电脑将具有4GB 内存和64GB 存储空间，并带有microSD卡插槽。预计某些市场将推出128GB存储版的Galaxy Tab S6 Lite。

该平板电脑支持Android 10和One UI系统软件。三星还为Galaxy Tab S6 Lite配备了5MP自拍相机和8MP后置相机。在连接性方面，配备了GPS，LTE网络（某些型号），双频Wi-Fi b/g/n/ac，蓝牙5.0，NFC，USB Type-C端口和3.5毫米耳机插孔。

最后，值得IT之家网友关注的是，三星Galaxy Tab S6 Lite配备了7040mAh电池，重467g，薄7mm。平板电脑上似乎没有指纹识别，但它带有AKG调谐扬声器。对于没有LTE连接的基本款，三星Galaxy Tab S6 Lite的定价预计在350欧元（约合人民币2751元）至400欧元（约合人民币3145元）之间。

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关键词：三星Tab S6 Lite平板电脑三星

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