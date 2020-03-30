Xbox Series X 手柄为何仍使用 AA 电池？微软：同时满足两部分玩家需求

IT之家3月30日消息 和以前的产品一样，新的微软 Xbox Series X控制手柄将使用AA电池，而不是类似PlayStation的DualShock手柄中的充电电池。

微软Xbox合作伙伴主管Jason Ronald告诉外媒Eurogamer，Xbox用户在AA电池和内置可充电电池之间的选择几乎是均分的。微软表示，坚持为Xbox Series X使用AA电池是为了使两个阵营都感到满意，因为玩家仍然可以为控制手柄购买可充电电池。

Jason Ronald表示：“归根结底，在与游戏玩家进行实际交谈时，这是两极分化的，而且有一个真正想要AA电池的强大阵营。” “因此，只有灵活处理才可以让两组人员都满意……你可以使用可充电电池，它的工作方式与Elite相同，但这是另外一回事。”

Xbox团队也谈到了他们对新Xbox Series X控制手柄所做的一些小改动。高级设计师Ryan Whitaker表示，现有的Xbox One控制器已经设计涵盖了第5个至第95个的百分位手部尺寸，并且新设计在底端提高了该范围。IT之家援引报道，Ryan Whitaker表示，新设计的目标是支持第3至第95个百分位手部尺寸，而这两个百分位值实际上代表了“亿万用户”。

微软并没有从根本上改变Xbox Series X的控制器手柄设计，因为人们通常都喜欢并习惯于它。Whitaker称：“那里有很多肌肉记忆。”

Xbox手柄保险杠上的边角已被修圆，以“增加可及性”，而保险杠和扳机现在都具有哑光外观而不是光泽感。Whitaker说，这也是一个实在的改变，因为新的亚光饰面可以帮助人们在出汗时保持摩擦力。