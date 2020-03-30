《半条命：Alyx》开发团队规模约80人，为V社迄今之最

IT之家3月30日消息 根据最新一期的《边缘》杂志的信息， 刚刚发售的VR大作《半条命：Alyx》的开发团队是V社有史以来为单个游戏项目组建的最大的团队，团队人数“超过80位”，这个数字是《半条命2》和《传送门2》的两倍之多。

虽然这个数字是Valve的最高记录，但与这个规模（《半条命：Alyx》剧情大约需要15个小时）的大多数现代游戏相比，80人的团队仍然相对较小。另外Valve的“扁平等级”员工结构也可能夸大了80人这一数字，因为在这种结构中，员工可以移动办公桌并从事他们想要从事的任何项目。

IT之家了解到，《半条命：Alyx》游戏结束时的报幕环节列出了数百名员工，这并不能代表游戏的团队规模。因为通常这并没有严格的筛选规矩，而包含在内的员工有时并非属于直接参与工作。

《半条命：Alyx》关卡设计师Dario Casali还透露，由于VR的“受众有限”，Valve决定将Alyx作为前传推出。他说，如果不是每个粉丝都能玩的话，该公司不希望按时间顺序将故事扩展到《半条命2》之外，“我们决定将其作为前传是有原因的。我们认识到VR平台的受众有限，我们不想发布一款《半条命2》后续故事的产品，而这个产品并不是每个《半条命》粉丝都能玩，这会让所有没有VR设备的玩家质疑为何他们没资格继续参与游戏的世界。”