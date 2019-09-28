华为Mate 30 Pro前置摄像头DxOMark详评

IT之家9月28日消息 此前，华为Mate 30 Pro正式发布，专业相机评测机构DxOMark也公布了华为Mate 30 Pro手机的前置和后置摄像头评分，其中华为Mate 30 Pro后置摄像头得分121分位列DxOMark榜单榜首，而其前置摄像头得分为93分，位列DxOMark榜单第五位。

以下为DxOMark针对Mate 30 Pro前置摄像头的详细评测：

Mate 30 Pro是中国手机制造商华为推出的新型高端智能手机，具有全面的高端规格，包括大型6.53英寸OLED显示屏、功能强大的麒麟990芯片和新的图像信号处理器（ISP），以及令人印象深刻的后置四摄像头配置。

但Mate 30 Pro前置摄像头看起来就比较“普通”一点了：它使用3200万像素传感器，搭配等效20毫米的f/20定焦镜头。到目前为止，该前置摄像头的规格与2019年2月推出的P30 Pro非常相似，但是，为了在散景模式下更好地进行深度估计，华为在Mate 30 Pro的前置摄像头中增加了ToF传感器。在视频模式下，Mate 30 Pro以每秒30帧的速度录制1080p影片。请继续阅读本评测，以了解华为Mate 30 Pro在本前置摄像头评测中的表现。

前置摄像头主要规格：

3200万象素Quad-Bayer传感器

26毫米等效焦距，f/2.0定焦镜头

ToF传感器

1080p/30fps HDR视频

测试摘要

华为Mate 30 Pro在DXOMARK Selfie中拿下了93分的总体得分，比不上我们排行榜中最好的手机，但还是跻身前五名之列。尽管Mate 30 Pro摄像头的规格表看起来与P30 Pro非常相似，但由于新的麒麟990芯片组的图像处理能力得到了改善，Mate 30 Pro的照片也从P30 Pro的90分提高为97分。

在静止图像模式下，曝光、色彩和散景都是该摄像头的强项。在室内和户外条件下，面部测标曝光始终表现良好；此外，由于该摄像头的动态范围宽广，因此可以在棘手的高对比度场景中记录不错的高光位和阴影细节。（但是，在某些低光场景和室内照明下，我们发现面部对比度略低。）

▲华为Mate 30 Pro，面部曝光度很好，宽广的动态范围

▲华硕ZenFone 6，脸部曝光度不错，背景出现严重的剪贴纹理

▲三星Galaxy S10+，脸部曝光度不错，背景出现一些剪贴纹理

Mate 30 Pro的前置摄像头还可以拍出出色的色彩效果。总体演色性非常准确，在户外条件下只有少量的绿色和黄色色偏。值得注意的是，由于我们在实验室中观察到色彩渐晕问题，所以对色彩扣了一点分数，但这一问题并未出现在现实场景中拍摄的样张中。

▲华为Mate 30 Pro，良好的演色性，极轻微的黄色色偏

▲华硕ZenFone 6，良好的演色性，轻微的粉红色偏

▲三星Galaxy S10+，良好的演色性，中性的白平衡

Mate 30 Pro前置摄像头配有定焦镜头，这意味着它无法在很近或很远的摄距内调节焦距，不同于配备自动对焦功能的机型（例如华硕ZenFone 6和三星Galaxy S10+）。在30厘米摄距上，图像锐度略失，但在55厘米至80厘米处则能清晰对焦；不过，在典型的自拍杆摄距上（120厘米），自动对焦机型的效果要好得多。

它的景深略浅，这意味着在集体合照中，如果全部的人没有在同一焦平面上，就会很难完全清晰呈现所有被摄对象。在集体自拍照中，只有一个或两个人的脸完全清晰。

在细节和纹理方面，只要图像清晰对焦，那么Mate 30 Pro前置摄像头就可以在约为55厘米的摄距上拍出良好的效果。在户外高光和典型的室内条件下，细节很到位；但在低光和/或将摄像头移近脸部或远离脸部时，细节和纹理的损失就会很明显。噪点在所有条件下都得到了很好的控制，只有在低光下才能看到一些粗大的噪点。总体而言，该摄像头在细节保留和降噪之间找到了很好的折衷方案。

当您启动闪光灯时，该华为手机会短暂提高其大显示屏外部区域的亮度（同时保持面部在预览中可见），以照亮面部。此方法的效果很好。画面边缘出现了明显的闪光落差，但闪光模式可提供一致的结果；仅使用闪光灯进行照明时，演色性往往准确而漂亮。但是，在微弱的环境光下，白平衡可能会变成粉红色。

▲华为Mate 30 Pro，0勒克斯下的闪光灯照片，良好的演色性

▲华为Mate 30 Pro，5勒克斯下的闪光灯照片，轻微的粉色色偏

在新的Mate上，伪像大体上得到相当不错的控制，因此在伪像项目中拿下了75分的成绩，表现不错。我们的测试人员观察到有时皮肤上丧失了锐度，没有任何细节或纹理，看起来不自然；但是，画面上没有变形（画面边缘附近的面部变形），所有其他伪像也都被控制得很好。

在人像模式下，Mate 30 Pro的散景模拟拿下了70分，比P30 Pro高出十分，这主要归功于新的飞行时间传感器及其改进的深度估计。不过，它的深度估计仍然不完美，在大多数情况下都可以看到一些微小的伪像，但比起旧机型已有明显的改进，并且模糊渐进层次看起来也很自然。其不足之处在于，其动态范围比在标准模式下还小，这可能会在难处理的场景中造成一些溢光和阴影剪切纹理；此外，我们的测试人员在某些情况下还观察到了一些色调压缩。

华为Mate 30的前置摄像头在视频模式下以30fps的速度录制1080p影片。一如其整体分数，它在视频类别中拿下88分，虽然不是最高分，但也还算名列前茅。

新的Mate录制的视频影片在所有条件下（包括低光下）都能赋予面部很好的测标曝光。它的动态范围也相当宽广，曝光系统可以快速、平稳地根据场景变化而调节，而不会出现任何不稳定的情况。

与静止图像一样，视频的整体演色性很好，但是在高光下可以看到一些轻微的蓝色或黄色/绿色色偏。我们的测试人员在低光下录制时还观察到视频的起头出现了一些白平衡不稳定的问题。

在对焦范围和景深方面，Mate的视频性能也类似于静止图像。在30厘米的近距拍摄中，视频稍微失焦；而景深较浅也意味着，在集体合照中，距离摄像头最近或最远的人可能会变得比较不清晰。但是由于视频的分辨率较低（1080p），这一问题的严重性会比与高分辨率的静态图像要小一些。

在户外高光下和典型的光照条件下，在55厘米的中等摄距上的细节勾勒效果都不错，但是，测得的纹理锐度低于在此测试项目中表现最佳的摄像头，在低光下也可以观察到细节损失。不过，Mate的噪点在所有情况下都得到了很好的控制；总体上，其视频输出在细节保留和图像噪点管理之间也找到了很好的平衡。

▲视频纹理比较

▲视觉噪点比较

视频防抖不是Mate 30 Pro的强项，边走边拍时会出现一些摄像头震动的问题；我们的测试人员还在边走边拍以及改变方向时，观察到在所有光线条件下脸部都会变形。帧偏移也是可见的；在伪像方面，我们在录制HDR场景时观察到了一些色调压缩的问题。

结论

华为Mate 30 Pro凭借DXOMARK Selfie的总体得分，跻身我们当前自拍排行榜的前五名；它在大多数情况下拍出的图像都具有良好的曝光度和色彩，也能达到良好的纹理/噪点平衡。定焦镜头意味着，该摄像头不是在近距上使用自拍杆拍摄的理想选择，而视频影片也可能需要更好防抖方能稍微提升影片质量。总体而言，Mate 30 Pro能够拍出不错的静态和视频自拍影像，不过，如果前置摄像头是选购手机时优先考虑的条件，那么市场上会有更好的选择。

▲华为Mate 30 Pro，户外行走

照片优点

相当宽广的动态范围

在所有情况下，面部均能获得准确的测标曝光

噪点在室内和户外均获得很好的控制

所有条件下的细节保留都很到位

在没有任何环境光的情况下使用闪光灯时，可拍出良好的曝光度和色彩

视频优点

面部有准确的测标曝光和宽广的动态范围

在场景变化时可快速调整曝光

在所有情况下，噪点控制良好

在大多数情况下都能呈现良好的肤色

照片不足

景深有限，在自拍杆摄距上拍出的被摄体不够清晰

细节偶尔不一致，脸上偶尔出现伪像

肤色的呈现偶尔不太自然

散景模式中有轻微的景深估计伪像

视频不足