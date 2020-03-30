外媒上手realme 6i：首发联发科Helio G80，5000mAh大电池

IT之家3月30日消息 本月中旬，realme在海外市场发布了新机realme 6i，由于这部手机目前还没有在国内发售，对于它的信息我们了解得并不多。最近外媒GSMArena上手了体验了这部realme 6i，它的外观和详细参数得以曝光，一起来看看吧。

realme 6i全球首发了联发科Helio G80处理器，这是一款联发科在2月发布的中端芯片，是G70的小幅升级版，它采用12nm工艺打造，拥有8核心处理器，CPU部分采用了2+6的“Big.little”8核心设计，其中大核心提供了Cortex-A75架构，频率2.0GHz，小核心提供了六颗Cortex-A55架构，频率1.8GHz。G80的GPU部分则采用了Mali-G52 MP2，频率950MHz，整体性能与高通骁龙710接近。

IT之家了解到，Helio G80最高支持8GB LPDDR4X内存，提供了联发科自家HyperEngine游戏引擎，同时注入语音唤醒、多摄像头支持、电子防抖等功能也一应俱全。不过可能是为了拉开与G90的差异，G80并没有提供独立APU架构。

外观方面，realme 6i搭载了一块6.52英寸LCD水滴屏，前置1600万像素摄像头，后置四摄（主摄像头4800万像素），内置5000mAh大电池，支持18W快充，运行基于Android 10的Realme UI。

realme 6i的背部采用了独特的竖状纹理设计，有点像之前的realme X大师版，采用了指纹识别，并保留3.5mm耳机孔。

目前还不清楚该机是否会在国内发售。