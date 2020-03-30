【IT之家开箱】荣耀30S图赏：幻彩蝶羽，神秘与浪漫融合

3月30日，荣耀为我们带来了全新的荣耀30S，作为荣耀手机今年的开局之作，在SoC、摄像头、外观等方面，荣耀30S都有着非常大的提升，IT之家已经拿到了荣耀30S，现在就为大家带来这款手机的首发开箱图赏。



在SoC上，荣耀30S搭载了麒麟家族全新的麒麟820 5G芯片；在配色上，荣耀30S系列推出了蝶羽翠、蝶羽白、蝶羽红以及幻夜黑四款颜色。其中蝶羽翠和蝶羽白为升级的梦幻3D蝶羽光影颜色，我们下面一起来看一下吧。

开箱

荣耀30S手机的外包装依旧延续了荣耀手机经典的白底和渐变Logo设计，包装盒正面印有“30S”和荣耀的Logo，在靠近顶部的位置，则是灰白色的5G标识。

打开包装后就是荣耀30S的手机主体，荣耀30S精美的外观就直接呈现在我们眼前，IT之家开箱的是蝶羽翠配色的荣耀30S。

荣耀30S手机下方的配件包里有三包凭证、说明书、取卡针，还有官方的一个清水壳。

再往下一层就是荣耀30S的充电器和充电线。

此次荣耀30S配备了一个40W的SuperCharge快充头，支持5V/2A、9V/2A以及10V/4A三种输出模式。

产品全家福▲

手机图赏

在外观设计上，荣耀30S的蝶羽翠和蝶羽白两个版本真的非常漂亮，在继承荣耀20S蝶羽纹理的基础上，采用了全新双层膜片工艺，将浪漫的极美色彩和灵动的全息光纹完美融合。笔者在大学的昆虫学选修课上了解过南美洲的闪蝶，蝶羽白版本的荣耀30S最让人联想到的就是大蓝闪蝶，粉白色的主色调与蓝色交织，拿在手中就有一种梦幻绮丽的美感，非常适合女生。

而蝶羽翠版本的荣耀30S，则从内而外的散发着绿色的深邃，充满神秘而独特的质感，让蝶羽的光效与翠绿的外观充分结合。3D曲面玻璃工艺的加入让荣耀30S更加跟手，持握感很舒适。

荣耀30S手机背面的左上角是矩阵式摄像头模组，采用了6400万像素全焦段AI四摄，其中主摄采用6400万像素感光元件，尺寸大小为1/1.7英寸，光圈大小为f/1.8，配合麒麟820集成的ISP 5.0以及新一代降噪算法，荣耀30S拍摄的照片也更加清晰细腻。

荣耀30S还配备了一颗支持三倍光学变焦的800万像素摄像头，光圈大小为f/2.4，它支持3倍光学变焦、5倍混合变焦以及20倍数码变焦，其等效焦距为80毫米，非常适合拍摄人物特写。

荣耀30S的另外两颗后置镜头分别是800万像素的超广角镜头以及一颗微距镜头，不仅能捕捉更广阔的世界，微距世界也尽收眼底。

荣耀30S手机正面采用了“魅眼全面屏”的设计，其屏占比达到90.3%，整块屏幕采用20:9的6.5英寸屏幕，拿在手里非常修长。这块屏幕典型亮度达到450nit，典型对比度达到1500:1，色彩上覆盖了96%的NTSC色域，同时它还支持HDR 10以及电影调色技术。

荣耀30S的前置摄像头采用了一颗1600万像素的AI自拍镜头，支持新一代美颜算法、人像超级夜景模式等，可轻松实现人美景美的夜间自拍效果。

荣耀30S手机底部保留了3.5毫米耳机口，同时支持40W SuperCharge快充技术。

荣耀30S手机顶部浑然一体，包含一颗降噪麦克风。

荣耀30S作为荣耀手机在2020年的开局之作，不仅延续了荣耀20S美艳的外观，同时全新升级的麒麟820 5G SoC让它拥有了更加强大的性能表现，这些都是荣耀30S带给我们的亮点。

目前，荣耀30S手机已经正式发布，其中8+128GB版本售价2399元，8+256GB版本售价2699元，将从3月30日开启预约，4月7日10:08正式开售。

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