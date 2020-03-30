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赵明：荣耀智慧屏没有开关机广告，以后也不会有

2020/3/30 20:46:31来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月30日消息 在今晚的荣耀30S线上发布会上，荣耀总裁赵明发布了荣耀智慧屏的新功能：WeLink多方通话。

据了解，智慧屏WeLink多方视频通话功能可以实现多方互联互通，支持1080p高清画质，支持荣耀多款终端产品互联，IT之家了解到，该功能将在未来一个月左右时间通过软件升级支持。

另外，赵明还公布了荣耀智慧屏的五大标准：包括芯片、画质、音质、内容五方面。

赵明还强调，荣耀智慧屏没有开关机广告，以后也不会有，消费者体验至上

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关键词：荣耀智慧屏

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