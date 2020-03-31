Microsoft 365 个人/家庭版订阅 4 月 21 日正式上线：现有 Office 365 订阅自动升级

IT之家3月31日消息 微软刚刚宣布，全新的Microsoft 365个人版和家庭版订阅将在4月21日正式上线，新服务旨在取代和增强Office 365，Microsoft 365新增了许多基于AI和云的工具，帮助用户提高工作效率。Microsoft 365个人版订阅费用为6.99美元/月，家庭版订阅费用为9.99美元/月，与目前的Office 365订阅价格一致，现有Office 365个人/家庭版订阅将自动升级为Microsoft 365个人/家庭版订阅。

Microsoft 365的核心功能与Office 365一致，包括对Office应用的访问和OneDrive服务等，不过Microsoft 365也添加了许多新特性和新功能，比如新增了家庭安全（Family Safety）应用程序及消费者版Microsoft Teams。

家庭安全应用程序旨在保护家庭成员安全上网，及保护家庭成员在物理世界的安全，如共享位置等，此外还可以管理多种设备的屏幕使用时间，如Windows 10、Android和Xbox等设备。应用支持Android和iOS。



家庭安全应用程序



微软目前正在预览Microsoft Teams面向家庭的新功能，旨在让朋友和家人通过群聊或通过视频通话建立联系，并在一个位置共享待办事项列表、照片和其他内容。消费者版Microsoft Teams将在今年夏天发布预览版，晚些时候正式推出。

消费者版Microsoft Teams

除了两个新的应用程序外，Microsoft 365中还新增了许多关于Office的新特性和更新，比如由AI驱动的写作助手Microsoft Editor，支持 20 多种语言拼写检查、语法纠正等功能，可在Word和Outlook.com中使用，还会推出浏览器插件。

关于Office应用，还有PowerPoint演讲教练，即由AI 驱动的排练功能；Excel个人家庭记账功能，可直接在Excel中管理追踪和分析开销；以及Office高级模版、Getty图片库、视频、图标等新内容。另外Edge浏览器也有新增功能，如Password Monitor密码监控和Collection等。

IT之家将持续关注Microsoft 365相关信息，详细介绍请参看官方博客。