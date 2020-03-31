迪士尼高管集体减薪：执行董事长零薪，新任CEO减薪50%

北京时间3月31日早间消息，据外媒获得的一份内部电子邮件显示，受新型冠状病毒的影响，迪士尼执行董事长鲍勃·伊格（Bob Iger）将放弃自己的薪酬，新任CEO鲍勃·查贝克（Bob Chapek）则将减薪50%。

查贝克在邮件中表示，其他迪士尼高管也将进行减薪。邮件显示，副总裁级别的员工将减薪20%，高级副总裁减薪25%，执行副总裁及以上级别员工减薪30%。

艾格长期以来一直是娱乐和媒体行业薪酬最高的高管之一。2019年，这位迪士尼前首席执行官的收入为4750万美元，低于2018财年的6560万美元。

而作为艾格的继任者，根据雇佣协议，查贝克的基本工资是250万美元。此外，他也有资格获得绩效奖金，包括750万美元的年度目标奖金和1500万美元的年度股权长期津贴。目前还不清楚他的哪部分薪酬将被削减50%。

本月早些时候，迪士尼警告投资者称，新型冠状病毒大流行已经影响了它的许多业务部门，以至于很难评估它在未来的表现。

由于全国各地影院纷纷关闭，迪斯尼已经不得不推迟第二季度第一部电影《花木兰》的上映，此外几乎所有拟定于第三季度上映的电影都将受到影响。迪斯尼的财政日历被改变了，因此其第二季度是1月到3月，第三季度是4月到6月。

迪斯尼不仅仅只有一个工作室，该公司的其他一些业务部门也受到了疫情的影响。它的公园、体验及产品部门，包括主题公园、酒店、游轮和消费产品部门，也可能遭受到很大冲击。

由于世界各地的大型集会都会受到限制，迪士尼在全球各地的主题公园都将无限期关闭。

目前还不清楚加州两个迪士尼公园的关闭会对复仇者联盟在加州冒险园区的扩张产生怎样的影响。这块新地预计在七月开放，目前还不清楚工人们是否能够继续完成这一项目的建设。

此外，迪士尼蓬勃发展的电视业务也已经停止了制作，并且由于体育联赛推迟了播季，其ESPN频道也失去了传统的播出内容。

在诸多业务停滞中，有一个亮点可能是该公司去年11月在美国和其他几个国家推出的流媒体服务Disney+。该平台包含了一些新的内容，但其最大的特点是之前迪士尼积累的丰富的内容。

虽然一些即将上映的Disney+节目，比如《猎鹰与冬日战士（The Falcon and the Winter Soldier）》，因为新型冠状病毒的原因而推迟了制作，但在大多数情况下，这项服务相对来说没有受到多大的影响。

随着疫情的爆发，越来越多的人被迫呆在家里，迪斯尼可能会看到订阅量的激增。截至今年2月，迪士尼报告称，Disney+共有2650万付费用户。

投资者还想知道，迪士尼是否会加快脚步在其他国家推出订阅服务，以便充分利用因疫情只得呆在家中的庞大用户群。