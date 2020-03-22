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为降低网络压力，迪士尼宣布疫情期间降低Disney+欧洲地区视频码率

2020/3/22 13:57:18来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家3月22日消息 据外媒报道，由于新冠病毒疫情影响，迪士尼宣布，将于3月24日开始，暂时减少其 流媒体平台Disney+的带宽使用，并降低视频质量。

此外，外媒称，应法国政府要求，迪士尼将推迟至4月7日在法国上线Disney+，比原定计划晚两周。

这一措施推出后，Disney+的欧洲用户的视频质量将暂时下降，因为欧盟已要求流媒体视频提供商在新冠病毒疫情期间限制其视频比特率，以免超载互联网网络。

迪士尼方面表示， “考虑到消费者对Disney+的高需求，我们正在积极采取措施，将Disney+的整体带宽利用率降低至少25%。我们也会留意互联网的情况，并与互联网服务供应商紧密合作，进一步降低比特率，以确保网络平稳运行。”

Disney+是美国即将推出的在线流媒体OTT服务视频点播平台，由华特迪士尼公司的华特迪士尼直接面向消费者和国际分部掌管和运营。该平台主要专注于来自华特迪士尼影业集团与华特迪士尼电视集团制作的影视内容。此外还计划开发现有和新的原创节目，包括漫威影业相关影视作品和卢卡斯影业的《星球大战》系列等。

IT之家曾报道，在迪斯尼宣布这一消息之前，Netflix、YouTube、亚马逊和苹果也采取了类似行动，以降低在欧洲的带宽消耗。

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关键词：迪士尼Disney+

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