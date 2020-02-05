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迪士尼第一财季财报：营收达209亿美元，Disney+订户达2860万

2020/2/5 8:59:36来源：猎云网作者：-责编：孤城评论：

2月5日消息，据外媒报道，美国当地时间周二，迪士尼公布了2020财年第一财季（2019年第四季度）财报。财报显示，迪士尼第一财季营收为209亿美元，比去年同期的153亿美元相比增长36%；净收入为21亿美元，与去年同期的28亿美元相比下降23%；每股收益为1.53美元，与去年同期1.84美元相比下降17%。不过，由于营收和利润都超过了预期，迪士尼股价在财报发布后略有上涨。

以下为迪士尼2020年第一财季财报亮点：

2020年第一财季迪士尼营收为209亿美元，比去年同期的153亿美元相比增长36%，但超过了分析师平均预期的208亿美元；

2020年第一财季迪士尼净收入为21亿美元，与去年同期的28亿美元相比下降23%；

2020年第一财季迪士尼每股收益为1.53美元，与去年同期1.84美元相比下降17%，但超过市场预期的每股1.44美元；

迪士尼宣称其流媒体服务Disney+目前拥有2650万订户，远超过去年11月推出这项服务后报告的1000万注册人数。

这份业绩是迪士尼自2019年11月推出新流媒体服务Disney+以来的第一份财报。Disney+目前拥有2650万订户，高于11月12日上线后注册的1000万。截至周一，这一数字已攀升至2860万迪士尼表示，每位付费用户的月平均收入为5.56美元。

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关键词：迪士尼财报

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